Antonio Pican se aliază cu Dorian Popa la conducerea Domneștiului: “El va ajunge primar, eu vice!”

După despărțirea de Bibi, Antonio Pican s-a așezat la casa lui. La propriu, nu la figurat, căci vloggerul și-a cumpărat imobil în Domnești, la câteva minute distanță de Dorian Popa. Vedetele au planuri mari pentru comunitatea în care s-au mutat, povestește Antonio Pican, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Creatorul de conținut dezvăluie, mai în glumă, mai în serios, că își dorește propria stradă în Domnești, dar și o funcție de conducere alături de Dorian la cârma comunei din vestul Capitalei.

În aceeași notă jovială, youtuberul nu se mai ascunde și dă cărțile pe față. După separarea de cea pe care a cerut-o în căsătorie, Antonio Pican recunoaște că vrea să experimenteze cât mai mult în ceea ce privește interacțiunea cu sexul frumos. Vloggerul nu exclude posibilitatea unei noi relații, însă nici nu ar căuta angajamentul neapărat.

( NU RATA: BIBI S-A DESPĂRȚIT DE IUBIT! E PE VAL PROFESIONAL, DAR CU SENTIMENTELE ÎNCĂ SE JOACĂ )

Antonio Pican și Dorian Popa, planuri mari pentru Domnești: „Am zis că în viitorul apropiat Dorian Popa va ajunge primar și eu voi ajunge vice!”

CANCAN.RO: Care e cel mai mare bacșiș pe care l-ai lăsat vreodată?

Antonio Pican: Cel mai mare bacșiș pe care l-am lăsat vreodată undeva a fost în club. Am lăsat 20% din notă, care a fost 8000 de lei, calculați!

CANCAN.RO: Când te muți lângă Dorian Popa?

Antonio Pican: Peste un an. Casa, în momentul de față, este gata doar la roșu, iar finisajele nu vreau să le neglijez, nu vreau să mă grăbesc cu casa pentru că e cel mai mare și mai frumos proiect din viața mea. Vreau să-mi acord toată atenția și tot buzunarul către acea căsuță în momentul de față. După ce va fi gata, probabil că dăm drumul și la câteva businessuri.

CANCAN.RO: Casa ta e pe lângă a lui Dorian?

Antonio Pican: Stă la 5 minute de mers pe jos. Nu stau pe strada lui, că am zis așa – el are strada Hâtz, eu am strada Picantă. Eu am zis că în viitorul apropiat Dorian Popa va ajunge primar și eu voi ajunge vice sau consilier local.

( CITEȘTE ȘI: A COMBINAT-O PE DANSATOAREA MANELIȘTILOR! ANTONIO PICAN A STAT UN AN PE ”TUȘĂ”, DUPĂ DESPĂRȚIREA DE BIBI, DAR A LOVIT LA… )

Antonio Pican, „rebel” după tentativa de mariaj cu Bibi: „Nu caut o relație, dar nici nu sunt reticent!”

CANCAN.RO: Am înțeles că acum te-ai mutat din chirie. Cum este vecinătatea?

Antonio Pican: E blocul plin de fete. Am o asiatică vecină, dacă vede acest interviu, să îmi scrie pe Instagram.

CANCAN.RO: O iei acasă sau doar împrumuți zahăr de la ea?

Antonio Pican: De ce mă pui într-o ipostază în care să pară că sunt gagicar? Eu nu sunt gagicar. Dacă mă vezi cu o fată azi, cu una mâine, cu una poimâine, nu înseamnă că sunt gagicar. Înseamnă că mă maturizez și că testez fetele, testez terenul. Nu caut o relație, dar nici nu sunt reticent. Dacă e să fie, să fie!

CANCAN.RO: Ți-ai făcut calculul la casă, cât te costă?

Antonio Pican: Sper să nu depășească 400.000 €. Asta cu totul. O să fie casa mea de suflet.

( ACCESEAZĂ ȘI: FOSTUL LUI BIBI ELUCIDEAZĂ MISTERUL RELAȚIEI CU ANDREEA BOSTĂNICĂ: “SUNT ASUMAT!” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.