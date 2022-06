Bibi, adevărul despre despărțirea de Antonio Pican: “Suntem în relații…”

Dragostea, bat-o vina, face „victime” și printre celebrități, mai ales în perioada adolescenței, când despărțirile și împăcările fac parte din procesul de maturizare emoțională. Situația se complică ușor, când protagoniștii idilei sunt doi tineri care își declară iubirea în fel și chip pe social media, asistați de sute de mii de urmăritori. Este cazul fostului cuplu Antonio Pican – Bibi, de profesie cântăreți și creatori de conținut. Timp de doi ani, au făcut deliciul publicului tânăr care le urmărea orice pas. Acum, dragostea lor este doar amintire, iar Bibi clarifică episodul amoros, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Separarea vloggerilor a fost cu atât mai surprinzătoare, cu cât, anul trecut, cei doi s-au logodit, ba chiar au achiziționat și un apartament în care să locuiască împreună. Cea care a anunțat despărțirea a fost însăși Bibi, în timp ce Antonio a lansat chiar o piesă cu titlul „Cioburi de iubire”.

Creația muzicală i-a dus cu gândul pe fanii cuplului la suferința intensă a favoriților pe care îi percepeau inseparabili.

(CITEȘTE ȘI: CUM S-A RUPT LOGODNA DINTRE BIBI ȘI ANTONIO PICAN! ”GATA, NU MAI AM NICIO LEGĂTURĂ CU TINE!” / ”DOAMNĂ, PĂSTRAȚI-VĂ FATA, N-O MAI VREAU!”)

„Suntem în relații OK, ne respectăm…”

Antonio Pican a devenit cunoscut pe scena competiției „Next Star”, unde a reușit să ajungă până în finală. Similar fostului partener, Bibi cochetează cu muzica de la o vârstă fragedă, iar veleitățile și prioritățile comune i-au adus împreună.

Părea o dragoste copilărească, până când cei doi au început să dezvolte conduita unei relații serioase, ce s-a concretizat chiar cu un inel, prezentat cu mult ecou, de către Bibi, pe social media.

Despărțirea a fost subită și cel puțin surprinzătoare, mai ales că alăturarea numelor celor doi genera cifre consistente pentru influenceri. Bibi își respectă fostul partener și nu poate spune nimic urât despre Antonio Pican.

„Suntem în relații OK, ne respectăm, ne-am respectat întotdeauna și ne respectăm în continuare.

Nu sunt genul de persoană care să își spele rufele în public, există respect în continuare și cred că așa-i frumos după orice relație care se sfârșește, să existe acel bun-simț, care la noi există!

Eu nu sunt cu scandaluri, cu drame, nu m-am ridicat pe spatele scandalurilor. Mie mi-a plăcut să muncesc de mică, să am totul foarte curat, consider că am o imagine foarte curată.

Nu am avea de ce să facem din treaba asta un scandal, nu îmi este caracteristic. A fost frumos cât a fost, fiecare acum e pe drumul lui!”, ne-a declarat Bibi.

„Să faceți alegerile potrivite…”

Influencerița are și un mesaj pentru publicul său, tânăr, predispus la a trăi evenimente similare celui prin care ea și Antonio au trecut recent. Bibi pune accentul pe alegerile corespunzătoare, fundamentale pentru liniștea oricărei persoane.

„Cu toții avem experiențe diferite și avem vieți diferite. Important e să vă bucurați de moment, să trăiți prezentul și să fiți fericiți, să zâmbiți și să faceți alegerile potrivite pentru sufletul vostru.

Să vă simțiți împliniți în adevăratul sens al cuvântului și să știți mereu că aveți liniștea aia interioară și sunteți fericiți. Dacă ați făcut alegerile care vă oferă acest lucru, atunci nimic nu poate să fie mai frumos!”, a conchis artista.

(VEZI ȘI: BIBI, NEMULȚUMITĂ DE REZULTATELE OBȚINUTE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT! CE NOTE A PRIMIT ARTISTA? „AM VRUT SĂ FACĂ CONTESTAȚIE”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursa Foto: Instagram @bibi.official