Bibi, nemulțumită de rezultatele obținute la examenul de Bacalaureat! Ce note a primit artista? „Am vrut să facă contestație”

Anul acesta Bibi a susținut examenul de Bacalaureat. Artista a avut mari emoții și a așteptat cu sufletul la gură aflarea rezultatelor. Cântăreața și-a anunțat fanii din mediul online că a fost puțin dezamăgită de notele obținute și chiar a vrut să depună contestație.

După ce a aflat notele pe care le-a obținut, Bibi a scăpat de emoții, dar a fost și dezamăgită. Deși a obținut rezultate foarte bune, se pare că artista își dorea mai mult. Aceasta s-a arătat nemulțumită de nota primită la una dintre materii și s-a gândit serios să depună contestație. (CITEȘTE ȘI: BIANCA LIXANDRU, ARTISTA CARE O INTERPRETEAZĂ PE RITA ÎN SERIALUL PROFU’, A FOST CERUTĂ ÎN CĂSĂTORIE)

Cântăreața se poate lăuda cu note foarte bune și le-a dat această veste și fanilor din mediul online. Se pare că Bibi a obținut la Limba și Literatura Română nota 9,10, la Istorie nota 9.40, iar la Geografie nota 9,75, rezultând astfel o medie finală a Bacalaureatului de 9,41.

„Puteam să vă anunț mult mai devreme despre rezultatele din BAC, dar bineînțeles că Bibi este o nebună și a vrut să facă contestație așa că m-am gândit în ce fel să vă anunț. Mi-am dorit să fac contestație și-o să mă credeți de-a dreptul nebună, contestație fix la materia la care am luat cea mai mare notă, adică la geografie, unde am luat 9,75. Eu știam sigur că lucrarea mea este de 10, deci nu mă așteptam la altă notă la geografie și m-a uimit un pic să văd acolo 9,75”, a spus Bibi pe Instastory.

„M-am și enervat”

Deși a fost dezamăgită de nota obținută, Bibi a renunța la ideea de a depune contestație. În cele din urmă, cântăreața s-a mulțumit cu rezultatele inițiale și este mândră ca a trecut cu brio un prag important din viața sa.

„Gata, n-am mai făcut nicio contestație că m-am și enervat. Gata! Îmi place nota pe care am luat-o. Oricum, am luat exact cum mi-am propus. Mi-am dorit să am peste 9 la toate materiile, așa a fost, media 9,41 sunt super ok cu asta, ce pot să-mi doresc mai mult de la viață? Note super bune, super mulțumită de rezultatele pe care le-am avut”, a mai spus Bibi.

