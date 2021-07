Vedetele care au luat cele mai mari note la Bacalaureat. Andra și Bianca se află printre ele. FOTO

Deși unele dintre ele nu au reușit să promoveze Bacalaureatul atunci când l-au dat, multe dintre vedetele de la noi se pot lăuda cu note mari la „examenul maturității”.

Andra, Marius Moga, Adela Popescu și Mihai Trăistariu se mândresc cu note peste 9, în timp ce alte vedete, cum ar fi Simona Gherghe, este foarte nemulțumită de rezultat, deși a promovat.

Chiar dacă era prinsă prin turnee atunci când se afla în liceu, Andra a reuşit să obţină nota 9,07 la examenul de Bacalaureat.

Adela Popescu a studiat la Liceul de Muzică „Dinu Lipatti, secţia de actorie, obţinând la BAC, la proba „Arta actorului, nota 10. Media finala, 9,28, a clasat-o pe locul al doilea pe liceu, dar a fost foarte aproape să rateze examinările din cauza filmărilor, scrie Viva.ro.

Marius Moga a mers la cursurile la Liceului „Horea, Cloşca şi Crişan, din Alba Iulia, iar Bacalaureatul l-a promovat cu media 9.30. „Oricum, BAC-ul a fost un fleac pe lângă ceea ce a urmat la Facultatea de Sociologie”, a mărturisit artistul.

Mihai Trăistariu a dat examenul la Liceul Teoretic „Petru Rareş’ din Piatra Neamţ și a obținut media 9.88. Cea mai mică notă pe care a luat-o Mihai Trăistariu la BAC a fost 9.62, la Limba și Literatura română.

Și Bianca Drăgușanu a decis să publice pe pagina ei personală de Facebook diploma de BAC, pe care a obiținut-o în 2002, la Liceul de Informatică din Petroșani. Roșcata a luat media generală 8.95, cea mai mică notă a luat-o la matematică: 7.20. La restul probelor, Bianca Drăgușanu a obținut numai note mari.

Dan Negru a avut o medie finală mare. „Am dat Bacalaureatul pe vremea când facultatea era o miză. Eu am făcut Liceul Economic din Timişoara şi am obţinut media 9,20. Nota maximă am avut-o la Limba şi Literatura Română şi, totuşi, a fost cea mai mică medie pentru că eram singurul băiat dintr-o clasă cu 42 de fete, toate numai tocilare”, şi-a amintit realizatorul TV.

