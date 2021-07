Ce note rușinoase au luat Fulgy și Magherita de la Clejani la Bacalaureat

Pe lângă problemele pe care le-au cumulat în ultimii ani, legate de consumul de droguri, copiii Vioricăi și ai lui Ioniță de la Clejani au întâmpinat dificutăți și la școală. Niciunul dintre cei doi nu a reușit să promoveze examenul de Bacalaureat.

De exemplu, Fulgy luat note foarte mici. Chiar și așa, părinţii l-au recompensat, înainte cu câteva zile de examen, cu o bijuterie pe patru roţi, adolescentul a obţinul 5, 85 la Limba şi Literatura Română, 4,35 la Istorie şi 3,7 la Geografie.

Atunci, însoţit de tatăl lui, Fulgy a stat minute bune să studieze superbul Mercedes, trăgând la un moment dat dintr-o ţigară, pentru a face timpul să treacă mai repede. S-a tot uitat, a tot studiat, ba exteriorul, ba interiorul, însă nu i-a găsit vreun cusur automobilului în valoare de 100.000 de euro! Deşi a picase un examen atât de important, pe chipul lui Fulgy al Clejanilor nu se citea nici urmă de stres sau îngrijorare.

Nici Margherita nu a reușit

La rândul ei, Margherita de la Clejani s-a aflat și ea în postura de a pica examenul de Bacalaureat, chiar dacă a obținut note ceva mai bune – 6,4 la română, 5,2 la istorie şi 6,35 la geografie.

„Sunt foarte foarte supărată şi am făcut contestaţie la Bac şi vreau să menţionez că eu am învăţat foarte mult pentru acest Bac din 2012. Am învăţat la română cât n-au învăţat alţii în 12 ani eu am învăţat în câteve luni şi pe lângă cântările pe care le am, am învăţat acum. Am scris, asta mă doare cel mai tare, că am rezolvat toate subiectele”, spunea, atunci, Margherita de la Clejani.

În toamna anului 2012, însă, solista a reuşit să promoveze examenul de bacalaureat.

