Andreea Esca a pierdut o sumă colosală în pandemie! Ce plănuiește să facă pentru a-și reveni financiar

Andreea Esca este fără doar şi poate una dintre cele mai apreciate prezentatoare de ştiri din România. Jurnalista are carieră de invidiat, doi copii superbi, un soț care o iubește și afaceri care până nu de mult erau prospere. Însă, pandemia de coronavirus a afectat-o pe Andreea Esca, ca pe alți numeroși antreprenori.

Andreea Esca a pierdut un milion de lei în anul 2020. Compania Andreea Esca SRL, administrată de soțul ei, Alexandre Eram, a avut o pierdere anuală de aproximativ 40.000 de lei, cu toate că în anul precedent, 2019, societatea avea un profit de 1,16 milioane de lei. Datele acestea au reieșit dintr-un bilanț depus de societate la Ministerul Finanțelor, potrivit wowbiz.ro.

Astfel, a reprezentat cel mai slab an al vedetei care și-a deschis firma în anul 1998 și are ca obiect de activitate ”producție cinematografică, video și programe de televiziune”. Societatea, care la ora actuală mai are angajați, a avut o cifră de afaceri de 379.000 de lei în 2020, față de 1,5 milioane de lei în 2019. Ea are mai bine de 500.000 de lei în conturi, însă a ajuns la datorii de aproximativ 790.000 de lei (de 5 ori mai mari decât în anul anterior).

Andreea Esca plănuiește să deschidă un hotel în Cluj-Napoca

Recent, Andreea Esca a decis să își deschidă un hotel în Cluj, chiar lângă catedrala catolică. Aceasta a achiziționat mai multe clădiri istorice în centrul istoric al orașului, ele urmând să-și schimbe destinația din imobile de rezidență în apartamente de închiriat. De asemenea, tot la Porumbacu de Sus, Andreea Esca a deschis și un lanț de pensiuni, conform playtech.ro

Cum și-a câștigat Andreea Esca primii bani

Andreea Esca și-a câștigat primii bani acceptând un rol într-un film. Vedeta era în liceu atunci și a jucat într-un film regizat de Geo Saizescu. Castingul avusese loc chiar la liceu și Andreea Esca a prins un rol în peliculă. “Primii bani i-am câştigat în liceu, când am jucat într-un film despre tinereţe regizat de Geo Saizescu. S-a făcut casting la liceu şi am prins şi eu un mic rol. Din banii primiţi mi-am luat o pereche de cercei cu strasuri, rotunzi, de la Eva” a spus Esca, în urmă cu ceva timp.

Sursa foto: Arhiva Cancan