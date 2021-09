Andreea Esca, bătută de părinți și dată afară din casă, în copilărie. “M-au lăsat pe preș! Tata era obsedat să...”

Andreea Esca nu a avut deloc o copilărie ușoară pentru că părinții ei erau foarte severi și preferau să o țină tot timpul sub observație. Știrista de la Pro TV a povestit că, la un moment dat, a fost bătută și dată afară din casă pentru că a plecat cu o colegă de la grădiniță fără să-și anunțe mama sau tatăl.

Andreea Esca a fost tot timpul sinceră și nu a ocolit niciodată întrebările incomode. Recent, în cadrul unui interviu, prezentatoarea TV a vorbit despre momentele mai puțin plăcute din copilărie, când părinții o verificau și nu o lăsau să facă nimic fără voia lor.

“Am plecat odată cu o colegă de la grădiniţă şi cu bunica ei şi nu am zis nimănui şi tata nu m-a găsit. Până la urmă, m-au căutat şi eram în faţa blocului fetiţei şi mi-am luat o bătaie serioasă. M-au dat afară şi au închis uşa în faţă, m-au lăsat pe preş. Şi atunci am stat ce am stat şi am bătut la uşă să le cer pantofii, că m-au dat afară în papuci şi nu puteam să plec aşa”, și-a amintit Andreea Esca, potrivit voxbiz.ro.

Andreea Esca: “De fapt, tata era teza! Era obsedat să am note bune, rezultate bune la înot”

În continuare, Andreea Esca a povestit că tatăl ei era un om strict, care era obsedat ca fiica lui să fie numărul 1 în orice domeniu. Daca știrita de la Pro TV nu obținea punctaj maxim, avea interzis să meargă la petreceri, cu prietenii de vârsta ei.

“Tata este foarte serios. Când eram mică, era obsedat să am note bune, rezultate bune la înot. Era foarte sever şi uneori mă pedepsea. Nu aveam trai cu el dacă nu mergeam foarte bine. Tata a lucrat aproape toată viața pe ‘șantierele patriei’ pentru că îi plăcea să pună lucruri pe picioare și pentru că se câștiga mult mai bine decât dacă ar fi fost inginer într-o fabrică din Bucureșți.

Nu ne-a fost ușor nici nouă, celor rămase acasă singure toată săptămâna și nici lui, care a locuit în apartamente de serviciu și a fost nevoit să se descurce de unul singur. Dar cu toții cred că priveam către avantaje, în acele vremuri dificile. De fapt, tata era ca teza! Trebuia să mă pregătesc când venea, mi-era teamă ca nu cumva să greșesc ceva, și nu prea mai puteam să ies la petreceri”, a mai povestit Andreea Esca.