Andreea Esca, dezvăluiri neașteptate despre cei doi copii ai săi! Ce a trebuit să îndure Aris Eram: „Eu l-am chinuit pe fratele meu”

Copiii Andreei Esca au făcut furori la America Express. Publicul i-a îndrăgit imediat pe Alexia și Aris Eram, iar mulți au fost cei care i-au felicitat pentru educația lor. Acum, vedeta de la Pro TV a vorbit despre cei doi și despre felul în care aceștia au fost crescuți. Vedeta a urmat o regulă de aur atunci când vine vorba de educația copiilor săi. De asemenea, se pare că Aris nu a avut o viață tocmai ușoară lângă sora lui.

Andreea Esca a făcut câteva dezvăluiri surprinzătoare despre cei doi copii ai săi. Știrista de la Pro TV a mărturisită că a încercat să fie cât mai apropiată de Alexia și Aris, însă mereu au existat niște limite impuse. Care este regula esențială pe care vedeta a urmat-o?

(CITEȘTE ȘI: CUM A REACŢIONAT ANDREEA ESCA, DUPĂ CE ALEXIA ŞI ARIS ERAM AU PIERDUT FINALA AMERICA EXPRESS! NU S-A PUTUT ABŢINE)

Alexia și Aris Eram au demonstrat în cadrul emisiunii America Express că au fost crescuți așa cum trebuie, iar publicul i-a apreciat. Acum, Andreea Esca a vorbit despre cei doi copii ai săi și a dezvăluit secretul ei de parenting.

Se pare că știrista de la Pro TV a urmărit mereu să aibă o relație apropiată cu fiul și fiica ei, însă fără a îi cocoloși și răsfăța. Vedeta spune că este important ca părinții să le devină prieteni copiilor, însă nu acesta trebuie să fie raportul dominant.

Potrivit spuselor Andreei Esca, adulții trebuie să impună totuși niște limite clare, iar în prim plan să fie relația de părinte-copil. De asemenea, vedeta consideră că iubirea se demonstrează și nu se verbalizează des, pentru că altfel își pierde valoarea.

„Cred că nu trebuie să îi spui copilului în fiecare zi te iubesc. Asta mie îmi sună ca într-un film american. Mi se pare că se uzează atât de tare încât nu mai are nicio valoare adevărată. Am păstrat chestia asta din adolescența mea, atunci când îi spuneai cuiva că îl iubești, chiar îl iubeai. Treceai prin niște etape până ajungeai acolo.

De asemenea, și Alexia Eram a făcut recent câteva dezvăluiri din familia sa. Tânăra a mărturisit că primii ani ai copilăriei i-a petrecut mai mult alături de bunica sa, asta pentru că părinții aveau un program destul de încărcat și o lăsau mereu în grija acesteia.

Mai mult, Alexia Eram a mai mărturisit că atunci când fratele său a venit pe lume a fost foarte bucuroasă, însă a mai dezvăluit și că și-a intrat perfect în rolul de soră mai mare și l-a chinuit puțin pe Aris.

„Nu îmi amintesc cum a fost când s-a născut fratele meu, pentru că aveam trei ani și eram prea mică, dar din ce mi s-a spus, am fost foarte fericită. Am și prima poză, cred că invitația de la botezul lui Aris este cu mine când îl țineam în brațe.

Deci, eu când eram mică, eram fix ca acum, adică sunt foarte, foarte, foarte lipicioasă și efectiv în toate pozele cu Aris eram lipită de el. Am fost foarte fericită, dar eu de la 8 luni până la 3 ani am locuit alături de bunica mea, nu am locuit acasă. După ce s-a născut Aris, bunica s-a mutat la noi acasă și am stat toți.

Bunica stătea mai mult la noi, pentru că părinții aveau treabă toată ziua. Ea avea grijă de noi, ne ducea la activități, ne făcea mâncare. Eu l-am chinuit pe fratele meu, dar asta era relația”, a povestit și Alexia Eram, în cadrul unui podcast.