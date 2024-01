Alexia Eram are tabieturi de neclintit! Se fardează și pufăie o țigară înainte de sală!

Alexia Eram a făcut pasul, ca mai toate vedetele, spre sala de fitness, după o mini-pauză dată de sărbătorile de iarnă. A intrat în forță în Noul An, așa cum îi șade bine unei celebrități care se respectă. CANCAN.RO a fost fix acolo și a surprins-o, iar imaginile sunt de neratat. Fata Andreei Esca are un adevărat ritual, înainte de a intra la modelarea corpului. Avem totul, în exclusivitate.

Alexia Eram a urcat în noul BMW pe care și l-a făcut cadou din banii câștigați la America Express și a ”tăiat-o”, iute, spre sala de fitness. A ajuns repede la locul unde, cu doar două zile înainte, poposeau Bianca Drăgușanu și Cristi Borcea (Vezi AICI imaginile și povestea). A coborât din mașină atunci când în întâmpinarea ei a venit o prietenă. Cu un palton maron pe ea, cu blugi rupți și UGG-uri în picioare, Alexia i-a răspuns salutului cu mina-i veselă, după care s-a retras în ”bijuteria” pe patru roți, alături de amica ei.

Acolo, a pufăit o țigară, dar mai important a fost fardul pe care l-a ”rezolvat” cât ai clipi. Cele două au mai schimbat două vorbe, apoi și-au luat gențile și și-au făcut intrarea în sala de fitness a vedetelor. Peste o oră au tras din greu, după care au apărut surâzătoare. Nu au plecat direct acasă, ci au ocolit puțin momentul, au făcut o ”stație” la restaurantul lui Dani Oțil. Probabil, pentru a lungi discuția începută în mașina Alexiei, fiica celebrei Andreea Esca.

Alexia Eram și-a luat BMW de 60.000 de euro din banii de la America Express

Alexia Eram a tras, nu glumă, la America Express, alături de fratele ei, Aris. Nu a câștigat competiția, dar e o reușită să ajungi în finală. Unde mai pui că a câștigat și bani frumoși, pe care i-a ”dăruit” dintr-o lovitură pe un superb BMW M240i. Nu mai puțin de 60.000 de euro a cotizat Alexia pe ”bijuterie”, dar a meritat. Un rol aici a avut și Mario Fresh, care a ”împis-o” la achiziție.

“Nu a ales-o Mario, dar el mi-a arătat-o și mi-a plăcut. Dar nu m-aș fi gândit niciodată la ea și sincer o ador. Sunt îndrăgostită de ea, chiar îmi place mult. Mi-am dorit mașina asta, am fost foarte fericită că am putut să mi-o cumpăr singură. Și îmi place, asta contează. M-am simțit foarte bine. A fost munca mea, am putut să-mi iau ceva din banii pe care i-am muncit”, a declarat Alexia Eram în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Andreea Esca a strâmbat puțin din nas, ar fi preferat ca Alexia să continue cu Golfulețul, dar dacă fetei ei dragi așa i-a plăcut, nu a scos un cuvințel și a acceptat alegerea (Vezi AICI totul).

