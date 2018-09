Andreea Esca îi duce dorul fiicei sale care a plecat să studieze în Anglia: ”Mi-e greu fără ea…”

Andreea Esca îi duce dorul fiicei sale care a plecat să studieze în Anglia. Prezentatoarea TV a mărturisit că îi este foarte greu fără Alexia aproape de ea.

Momentul în care îți pleacă copilul de acasă este unul pe care un părinte nu-l va uita niciodată. Ei bine, Andreea Esca trece prin această experiență de când fiica ei, Alexia Eram, a plecat la studii în Londra.

”Da, mi-e greu fără ea. Dar acum vorbim mult mai mult decât vorbeam înainte. (…) Ea este un copil care a stat acasă, care a fost foarte răsfățată. Deodată s-a trezit singură, în 16 metri pătrați, cu tot cu bucătărie și acum trebuie să-și facă curat singură.”

”Când ne-am dus, am stat o săptămână împreună, pe urmă ne-am întors împreună în weekend și apoi a plecat înapoi duminică. Eu am plecat înainte și l-am lăsat pe Mario să ducă partea grea. Să știi că n-am plâns, chiar n-am plâns. Acum nici nu mai apuci să-ți facă dor de cineva cu Facetime-ul ăsta. E așa entuziasmată și când am văzut cât de frumos e acolo, sunt încrezătoare. (…) Și-a făcut o gașcă acolo din toate țările… Abia aștept să-i aducă, chiar mi-ar plăcea să fie străini care să descopere România.”, a spus Andreea Esca, la o emisiune TV.

Mario Fresh a lansat o piesă în semn de „rămas bun” pentru Alexia Eram

Recent, Mario Fresh a lansat o piesă nouă, în semn de „rămas bun" pentru Alexia Eram. Fiica Andreei Esca urmează să plece la studii în străinătate, iar cei doi îndrăgostiţi sunt foarte supăraţi din cauza faptului că nu se mai pot vedea aşa des.

În videoclipul piesei „Dacă pleci” apare şi Alexia Eram, personaj principal alături de cântăreţ. Cei doi au avut parte de scene tandre, bucurându-se de ultimele zile petrecute împreună, înainte ca fiica Andreei Esca să plece în Marea Britanie.