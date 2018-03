Andreea Ibacka, certată în direct, la TV, după o apariție sexy și provocatoare: „Te rog, să vii mai îmbrăcată, că e și zi de post și vine…”

Vorbeste Lumea despre Ferma Vedetelor 😋 #tvshow #live #behindthescenes #fermadupaperdea #show #tv #entertainment #protv #pro2 #attheoffice #onset #styledbyszanto #outfit #blue #smartcasual #blouse @paulamilea.moise

A post shared by Andreea Ibacka (@andreeaibacka) on Mar 28, 2018 at 6:13am PDT