Andreea Ibacka s-a urcat pe cântar și a făcut o poză cu rezultatul! Câte kilograme are acum soția lui Cabral, însarcinată în 30 de saptamani

Andreea Ibacka s-a urcat pe cântar și a făcut o poză cu rezultatul. Andreea, soția lui Cabral, este însărcinată în 30 de săptămâni și urmează să nască până la sfârșitul acestui an.

”Proba cântarului”, a scris Andreea pe pagina sa de Instagram, cele 57, 2 kilograme pe care le arată cântarul fiind apreciate și comentate de mulți dintre urmăritorii săi.

”Stai foarte bine”, a scris crinsarca ,”… eu am ajuns la 72… but don’t worry cu un pic de voința le dai repede jos! Sarcina ușoară! 😘”

Iar anamaria_belei a adăugat, la rândul ei: ”Eu la 30 de săptămâni am avut 20 de kg în plus și am renunțat sa ma cântăresc 🙊🤪dar într-un an am dat mai mult de 20 kg 😜😁”

Intervențiile online ale fanilor Andreei Ibacka au continuat, subiectul fiind unul ”fierbinte” pentru multe reprezentante ale sexului frumos:

”In general se întâmpla ca din luna a 7-a sa iei in greutate! Eu am tot 164 și am plecat de la 51 kg cu sarcina și in perioada de care ți-am spus am avut un plus serios”, a intervenit și andreeluoise.

Andreea Ibacka a simțit că este însărcinată chiar înainte de a face primul test de sarcină

Atunci când a aflat că este însărcinată, Andreea Ibacka a scris pe blogul personal că a simțit asta chiar mai înainte de a-și face primul test de sarcină:

”Cumva, am simțit că sunt însărcinată chiar dinainte de a-mi face primul test de sarcină. În cazul meu, cel puțin, câteva semnale discrete au apărut încă din primele zile de sarcină. Probabil ai mai citit treaba aceasta… imediat după ce rămâi însărcinată sunt șanse ca formele să se rotunjească ușor pe ici – pe colo, să te mai înțepe una – alta. Dincolo de stările pe care noi, femeile, ni le-am putea induce. Însă mi-am făcut primul test de sarcină înainte să-mi împărtășesc suspiciunile. Valeleu, acele 3 minute de așteptare… Cele mai lungi minute din viața unei femei. Un montain rousse de emoții, fără plăcuțe de frână. POZITIV!”, a mărturisit Andreea Ibacka pe blogul ei.

