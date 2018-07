Andreea Ibacka, despre sexul bebelușului: ”Nu a fost foarte sigură treaba”

În urmă cu câteva zile, Andreea Ibacka a dezvăluit tuturor că este însărcinată. Iar acum… curioșii vor să știe sexul bebelușului. (Cele mai bune oferte laptopuri )

Andreea Ibacka este însărcinată în cinci luni și vestea a dat-o chiar ea, făcând o postare pe blogul său personal. Mesajul a fost însoțit de o fotografie în care Cabral și Andreea apar împreună, alături de un cărucior și de cățeii lor, care poartă diverse mesaje la gât. Iar acum curioșii vor să știe dacă Andreea și Cabral Ibacka vor avea o fetiță sau un băiețel.

”Am avut emoții. N-am vorbit despre sarcină pentru că am vrut să fim siguri că totul e bine. Doar familia și prietenii apropiați au știut. Sunt în cinci luni, nu sunt chiar la început. N-am fost de niște săptămâni bune la ecografie, urmează chiar zilele viitoare și atunci îmi va confirma. Nu a fost foarte sigură treaba. Bebe, cu toate că este agitat, nu a vrut să ne spună mai multe despre el, se tot întorcea cu spatele…”, a mărturisit Andreea Ibacka în cadrul unei emisiuni TV.

Până acum, Andreea Ibacka nu a avut pofte, dar nu s-a menajat în niciun fel. Blondina nu-și face griji din cauza kilogramelor acumulate în timpul sarcinii pentru că este hotărâtă să slăbească după naștere.

”Nu am avut pofte. Nu am luat mult în greutate. Am mâncat mai mult ciorbă… Nu m-am menajat în niciun fel. Că, până la urmă, femeile gravide se îngrașă, adică să plecăm de la premisa asta. Nu am un stres. O să slăbesc după și n-o să mă înfometez acum. N-am cum să trag din greu la sală pentru că nu e indicat.”, a mai spus Andreea Ibacka.

Sunt căsătoriți de șapte ani

Cel mai vesel cuplu din showbiz-ul autohton este, cu siguranţă, cel format din Cabral şi Andreea Ibacka. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare, în urmă cu zece ani. Cabral tocmai terminase de filmat „Iubire ca în filme" şi se pregătea pentru un nou proiect.