Andreea Mantea a făcut anunțul șoc în direct la Kanal D: “Plec!”

Andreea Mantea s-a decis să pună ”piciorul în prag”, iar la începutul galei săptămânale a emisiunii ”Puterea Dragostei” a făcut un anunț cu care i-a surprins pe concurenți.

Deranjată de atitudinea a două concurente care lipseau – Bia și Bianca -, Andreea Mantea a răbufnit și i-a admonestat pe concurenți, spunând că nu va mai tolera astfel de manifestări.

„Vă bateți joc. Stați câte cinci ore la machiaj pentru ce? Să stați pe canapea. La 12 erați gata. Eu am zis că plec. Plec. Nu vreau să vă mai bateți joc. E foarte simplu. Cine nu va respecta ora de intrare în emisiune, nu mai intră. Eu pe voi am dat vina până acum, că am văzut că sunteți încet. Vă ia o oră de la machiaj până la intrarea în casă. Sunteți superbe, dar asta nu înseamnă că trebuie să stați cu orele. La gală înțeleg, dar în timpul săptămânii nu e normal. Cică la emisiunea aceasta există și băieți”, a izbucnit Andreea Mantea.

”Mi se vor îndeplini trei dorințe”

Andreea Mantea le-a transmis concurenților că totul se va schimba și că va… elimina trei persoane.

”Pentru că după 12 noaptea este ziua mea, mi se vor îndeplini trei dorințe. Una dintre ele va fi să elimin pe cine vreau eu. Vreau trei persoane să elimin. Sunt trei dorințe, ca la peștișorul de aur. Nu îmi trebuie nimic, am tot ce îmi doresc. Pe lângă cine va fi eliminat, va mai pleca cineva”, a anunțat Andreea Mantea la începutul galei.