Andreea Mantea a izbucnit în plâns, deși știa că e filmată! Ce s-a întâmplat în ultima ediție a emisiunii pe care o prezenta cu Victor Slav

Ultima ediție a emisiunii “WOWbiz” a fost presărată cu emoții puternice și mici regrete… Atât din partea telespectatorilor, cât și a prezentatorilor și colegilor lor. Andreea Mantea nu și-a putut stăpâni lacrimile la scurt timp după ce a pășit pentru ultima dată în platoul late night show-ului, pe care l-a prezentat la Kanal D împreună cu Victor Slav. Cu ochii înlăcrimați, frumoasa prezentatoare a împărtășit fanilor emisiunii gândurile sale la finalul acestui proiect de emisiune, care nu va mai reveni din toamnă pe micile ecrane. Și Victor Slav a făcut câteva mărturisiri emoționante despre momentele în care a moderat “WOWbiz” alături de Andreea Mantea.

Andreea Mantea a izbucnit în plâns în timpul ultimei ediții a emisiunii “WOWbiz”

“Am un nod în gât. Acesta a fost cel mai bun sezon «WOWbiz» din toate timpurile. A fost un sezon foarte plin și curat, a avut de toate. Așa se întâmplă de fiecare dată, niciodată nu intru la timp la machiaj pentru că sunt aceste seriale turcești minunate.

Mie mi-e greu să plec în vacanță, dar ce e prea mult strică. Mi-e greu să mă despart de telespectatori (…)”, a declarat Andreea Mantea în cadrul emisiunii “WOWbiz”.

“Noi de obicei avem costume. De obicei nu ne intrebam unul pe altul, dar ne potrivim. Avem un simt, o chimie si eu cand simt sa ma imbrac in negru ea se imbraca in rosu. Cand simt sa ma imbrac in rosu, ea se imbraca nu in alb. Nu imi place rosu-alb”, a spus Victor Slav înainte de a începe ultima ediție a emisiunii “WOWbiz”.

Andreea Mantea pleacă din țară, după ce a anunțat că “WOWbiz” va fi scoasă din grilă

Odată cu începerea “vacanței permanente” a late night show-ului, Andreea Mantea a dezvăluit că va pleca și ea într-un binemeritat concediu împreună cu fiul ei. Vedeta a dezvăluit că destinația în care își va încărca bateriile este Turcia. În timp ce vorbea despre vacanța exotivă, prezentatoarea se gândea încă la telespectatorii fideli ai emisiunii “WOWbiz”.

“Ar fi fost bine sa ne pacaleasca intr-un fel si in altul… Singurul lucru care ma imbarbateaza de fapt si de drept este ca stiu ca incepe vacanta. (…). Voi pleca în Turcia. Nici nu mi-am făcut bagajele încă, dar știu sigur că voi pleca. O să petrec mai mult timp cu David în această perioadă. El deja s-a obișnuit să stea sa vina pe aici, sa stea destul de mult si ma face sa fiu fericita, sa nu fiu trista ca ma despart de telespectatori. Telespectatorii deja au plecat în vacanță că am văzut imagini”, a mai spus prezentatoarea TV printre lacrimi.

Surse au declarat pentru Paginademedia.ro că echipa fostei emisiuni “WOWbiz” a fost anuțată din timp de schimbarea majoră. Acestea au mai declarat că angajații care s-au ocupat de late night show va continua să lucreze la Kanal D.

Fiul Andreei Mantea are trei anișori

