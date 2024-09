Andreea Mantea a luat foc! Concurenta pe care a descalificat-o de la Casa iubirii, după ce a sărit la bătaie

Moment neașteptat pentru fanii emisiunii „Casa Iubirii”! Rebecca, o tânără de 22 de ani din Craiova, și-a făcut apariția în cadrul unei emisiuni matrimoniale cu scopul declarat de a-și găsi jumătatea. Însă, comportamentul ei din ultima perioadă a luat pe toată lumea prin surprindere.

Ea și-a dorit să trăiască emoția unei povești de dragoste și să simtă „fiorii iubirii”. Cu o experiență profesională diversificată, Rebecca a lucrat atât în industria hotelieră, cât și ca supraveghetor de jocuri la un cazino din orașul natal. Totuși, nu doar trecutul său profesional a atras atenția, ci și aspectul fizic, reușind să lase o impresie puternică încă de la prima apariție în fața celorlalți concurenți.

Rebecca a fost descalificată de la Casa Iubirii

Însă, deși intențiile inițiale ale Rebeccăi păreau sincere, comportamentul său pe parcursul emisiunii a lăsat mult de dorit, culminând cu o serie de incidente care au dus la descalificarea ei. Tensiunile au crescut între Rebecca și o altă participantă, Cristina. Situația a degenerat când Rebecca a amenințat-o pe Cristina și chiar a încercat să sară la bătaie. Comportamentul său agresiv nu a fost tolerat, iar producătorii emisiunii au intervenit imediat.

„Am terminat Facultate de Jurnalism și am venit aici ca să mă îndrăgostesc. Am luat decizia spontan! Mă uitam pe TikTok și am zis: de ce nu?”, le spune Rebecca băieților, când a pășit în Casa Iubirii.

Andreea Mantea, prezentatoarea emisiunii, a luat atitudine față de comportamentul Rebeccăi și a decis să o descalifice chiar în acea zi, pe 18 septembrie, deși inițial intenționa să facă acest anunț în cadrul galei. Totuși, circumstanțele au determinat-o să nu mai aștepte, mai ales din cauza unor noi informații apărute în spațiul public. Un videoclip controversat cu Rebecca, postat pe TikTok, a devenit viral pe rețelele de socializare. Acest material a fost considerat vulgar și lipsit de maniere, afectând imaginea ei atât în cadrul emisiunii, cât și în afara acesteia, potrivit Viperele_vesele

Limbajul și comportamentul de „mahala” pe care l-a afișat în repetate rânduri au fost principalele motive care au dus la excluderea sa din competiție. Deși venise cu intenția de a-și găsi sufletul pereche, se pare că Rebecca nu a reușit să își păstreze calmul și să evite conflictele, acestea fiind elementele care au provocat în final eliminarea sa.

