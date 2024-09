Nona, fosta iubită a lui Patrick, nu se lasă și o atacă din nou pe Bianca Giurcă: ”O podoabă care a ros scaunele în toate emisiunile”

Continuă conflictul dintre Nona, Patrick și Bianca Giurcă! Recent, alți doi concurenți de la Casa iubirii, Robert și Giuly, s-au arătat deranjați de venirea în emisiune a fostei participante de la Insula Iubirii. Cei doi au susținut că ea și Patrick ar fi avut o relație încă din afara competiției. Cu această ocazie, Nona a atacat-o pe Bianca, adresându-i o serie de cuvinte dure.

După participarea la Insula Iubirii, Bianca Giurcă și Marius Manole s-au despărțit. La acea vreme, tânăra s-a mutat în Capitală pentru a-și începe viața de la zero. Emisiunea de la Antena 1 i-a adus popularitate. Astfel, a ajuns cunoscută în mediul online, iar acum a acceptat o nouă provocare, aceea de a merge să își găsească jumătatea la Casa Iubirii.

Intrarea Biancăi Giurcă în emisiunea „Casa Iubirii” a declanșat un scandal imens atât în emisiune, cât și în mediul online. Robert și Giuly, doi concurenți ai emisiunii, au acuzat-o că ar forma un cuplu cu Patrick, în afara competiției.

Cu acest prilej, Nona, fostă concurentă a show-ului de pe Kanal D și fostă iubită a lui Patrick, s-a alăturat conflictului. Tânăra a pus-o la zis pe Bianca Giurcă și i-a adresat cuvinte dure. Mai mult, le-a transmis celor doi că ar trebui să părăsească emisiunea.

Acești doi tineri au tot respectul meu și am să spun mereu că-i susțin. Nu voi agita comunitatea mea să-i voteze, dar ei arată ceva frumos. Ce ține de ăștia doi care fac show (n.r. Patrick și Bianca), locul lor nu e acolo.

Nu este prima dată când Nona îi atacă pe Bianca Giurcă și Patrick. Tânăra l-a avertizat pe fostul ei iubit să nu mai faci niciun de afirmații despre ea, dacă nu își dorește ca situația să escaladeze.

„Atât timp cât tu, Patrick, vii cu afirmații că: ‘Fosta mea, de frustrare, a ieșit în mediul online și a zis că eu sunt cu fata asta’. Nu, dragul meu, internetul era plin cu informații. Nu e problema mea. Pe mine mă interesează postura în care mă pui. Mă faci pe mine o disperată după tine, dar vreau să-ți amintesc un lucru, dragul meu.

Tu ai fost refuzat de mine, tu mă rugai să nu ne despărțim și să mergem să ne mutăm în Italia. Eu am fost aceea care nu am vrut să-ți fac jocurile și ne-am despărțit. Am vrut să fiu doamnă cu tine, dar din păcate cu tine nu e posibil.

Te avertizez că de azi înainte, dacă nu ții ciocul mic, va fi mai rău! Tu știi foarte bine că poate să fie și mai rău. Sunt înregistrări audio, video care nu te ajută și nu spală absolut nimic din ceea ce faci.”, a mai spus Nora pe TikTok.