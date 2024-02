Andreea Mantea, decizie șoc! A oprit tratamentul pentru boala grea de care suferă de ani buni: „Mă las pe mâna divinității”

Andreea Mantea este una dintre cele mai longevive prezentatoare de televiziune de la noi din țară. Se bucură de un succes enorm pe micile ecrane după ani buni de muncă în presă. Este vedeta postului Kanal D, acolo unde moderează un reality show numit Casa Iubirii. De mai mulți ani, bruneta se luptă cu o boală autoimună care-i dă bătăi de cap. A luat tratament ani buni, însă de ceva vreme a decis să-l oprească. Ce a făcut-o să ia o astfel de hotărâre?

Andreea Mantea se confruntă de ani buni cu o boală autoimună care îi provoacă alergii și probleme cu greutatea. A luat tratament multă vreme și a urmat întocmai recomandările medicilor. Doar că, de ceva timp vedeta TV a decis să oprească medicamentele și să nu mai ia pastile. Boala nu a dispărut complet, însă nu a mai făcut nici vreun progres. Prezentatoarea are încredere în ajutorul divin și speră că toate lucrurile se vor rezolva, fără să mai fie nevoie să mai ia o mulțime de pastile, așa cum obișnuia.

„Cred în divinitate. Am crezut că o să mă ajute și m-a ajutat. Am zis că n-ar fi corect să cer și ajutor și să iau și pastile în același timp. Am cerut ajutor și am oprit pastilele. Am zis că mă las în mâna divinității. Lucru foarte înțelept, chiar dacă nu pare. Nu recomand asta nimănui! Eu așa am simțit și s-a stopat. Nu a dispărut, pentru că n-o să dispară niciodată o boală autoimună. Mă bucur că nu mai avansează, chiar dacă mai fac ceva greșit. Dar nu vreau să se ia nimeni după mine”, a dezvăluit Andreea Mantea, pentru Unica.