Am aflat cine o înlocuiește pe Andreea Mantea! Vedeta de la Kanal D încheie colaborarea cu galele RXF: ”Atât am putut!”

Casa Iubirii este emisiunea de la Kanal D care a cucerit tineretul și pe care o prezintă Andreea Mantea, dar… Puțini știu că vedeta mai are un job, care are legătură cu galele RXF. Este vorba despre extragerile Las Vegas, casinou care finanțează celebrele lupte din cușcă, unde vedeta e amfitrionul, alături de Mihai Mitoșeru. Doar că Andreea va renunța, cât de curând! Motivul? Cine o înlocuiește? CANCAN.RO are toate detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Andreea Mantea e o atracție pentru orice bărbat, iar tinereii roiesc în jurul ei. Tinereii de la Insula Iubirii, de la Kanal D, emisiune cu o audiență mare și pe care chiar Andreea o moderează, cu multă dibăcie. Însă vedeta își mai face ”rostul” și în altă parte, e drept, e vorba despre ceva mai lejer.

Andreea Mantea pleacă, Lavinia Tîrzianu îi ia locul

Ea prezintă extragerile de la Las Vegas, trei pe an, acolo unde se acordă premii în mașini, vacanțe și bani! Începând cu luna martie, Andreea Mantea va dispărea din peisaj! ”Mi s-a terminat contractul, pentru perioada asta am semnat. Atât am putut! Mai mult nu am ce să zic, atât a durat”, a dezvăluit, râzând, Andreea Mantea.

Locul ei va fi luat de Lavinia Tîrzianu, nimeni alta decât prezentatoarea emisiunii galelor RXF, alături de Ionuț ”Pitbull” Atodiresei. Ea va conduce extragerile care se întind pe lunile martie, aprilie și mai, urmând să renegocieze contractul și pentru următorul an.

De asemenea, sexy-prezentatoarea va mai avea o misiune în lumea showbiz-ului: un proiect al ei, la Metropola TV, ”Zile de sărbătoare”, sâmbătă și duminică, în prime time, unde vor fi invitați cunoscuți cântăreți de muzică populară, dar și de ușoară.

Cine este Lavinia Tîrzianu

Lavinia Tîrzianu ajungea cunoscută în showbiz odată cu emisiunea ”Folclorul sub lupă”, de pe Etno TV, pe care a prezentat-o timp de nouă ani. În octombrie 2021, Lavinia a semnat cu Antena 1, dar, după cinci luni de activitate la Acces Direct, a ales Kanal D. S-a implicat în proiectul matinal, ”Dimineața cu noi”, care nu a avut, însă, viață lungă. Lavinia a ajuns, astfel, la galele RXF, pe care le prezintă și acum, alături de Ionuț ”Pitbull” Atodiresei.

Să mai spunem că Lavinia este însărcinată în trei luni, informație pe care CANCAN.RO a prezentat-o, în exclusivitate (Vezi AICI detaliile).

