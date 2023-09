Andreea Mantea și-a luat adio de la iubit! De ce îi este frică prezentatoarei TV

Andreea Mantea a fost prezentă la evenimentul de lansare a serialului Secrete de familie, difuzat la Kanal D. Prezentatoarea se declară o mare fană a acestui tip de proiect televizat și nu se sfiește să „dea din casă”, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Pe lângă pasiunea pentru idilele de pe micile ecrane, moderatoarea de la Casa iubirii vorbește deschis și despre episoadele amoroase din viața sa.

Mai bine zis, Andreea Mantea recunoaște absența lor. Pentru că, susține ea, nu îi mai scrie niciun bărbat. Acest fapt nu o deranjează pe fosta copertă Playboy, dimpotrivă. Vedeta se concentrează pe propria dezvoltare, dar și pe apropierea de fiul David.

Una dintre cele mai râvnite femei din România își declară falimentul în dragoste: „Nu-mi mai scrie nimeni!”

CANCAN.RO: Îndrăgosteala după cât timp trece, Andreea?

Andreea Mantea: Poate să treacă în două, trei zile, poate să treacă într-o săptămână, poate să treacă într-o lună.

CANCAN.RO: Te-ai mai îndrăgostit în ultima perioadă?

Andreea Mantea: Nu. Doar de mine, când mă uit în oglindă, în fiecare dimineață. Îmi dedic timpul mie, mă ador pe mine, mă iubesc pe mine, mă îndrăgostesc de mine. Și restul pentru fiu-miu, atât. Aș zice că este 50%-50% ponderea.

CANCAN.RO: Bărbații sunt siropoși când te abordează? Mă gândesc că îți mai scriu și ei pe Instagram…

Andreea Mantea: Nu-mi mai scrie nimeni.

Andreea Mantea face dezvăluiri despre fiul său, David: „Aș fi vrut eu să fie mămos, dar nu e!”

CANCAN.RO: Să trecem puțin și în sfera serioasă. La fiecare început de an școlar, crezi că sunt aceleași emoții sau crezi că se vor mai estompa?

Andreea Mantea: Nu cred că se vor diminua vreodată. Eu am emoții cu ceva timp înainte, am emoții și pe drum, am emoții când ajung acolo. Am emoții când stă el acolo, am emoții când îl iau, am emoții non-stop, de când începe școala, până când o termină, la final de an.

CANCAN.RO: Până când dă BAC-ul, Andreea…

Andreea Mantea: Mie îmi e frică să nu îmi spună că vrea pe la cine știe ce facultate pe afară.

CANCAN.RO: Atunci ce faci, îl lași să se ducă?

Andreea Mantea: Da, trebuie.

CANCAN.RO: E mămos?

Andreea Mantea: Nu e mămos, de ce crede toată lumea asta? Nu e mămos deloc, aș vrea, aș fi vrut eu să fie mămos, dar nu e. Așa pare, dar nu e!

