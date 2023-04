”Mi-am pus poza Ilincăi Vandici pe frigider!” CANCAN.RO a descusut-o de secrete pe Andreea Mantea! Cum slăbește vedeta? Mooori!

Andreea Mantea constituie una dintre aparițiile rare de la evenimentele mondene, dat fiind programul încărcat al filmărilor de la „Casa iubirii”. Vedeta nu a lipsit, însă, de la oficierea lansării Kanal D2, post ce emite din 2 aprilie, de la ora 19. Prezentatoarea TV a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, unde a vorbit despre proiectul televizat care îi ocupă tot timpul, însă a oferit și detalii insolite din viața personală.

Se pare că Andreea Mantea a ajuns la concluzia că se simte involuntar atrasă de masculii ce se dovedesc, ulterior, a nu fi cei mai benefici pentru emoțiile sale. Cât despre iubirea de sine, moderatoarea de la „Casa iubirii” a dezvăluit, în glumă, cum se menține în formă. Este o metodă neîntâlnită până acum – Andreea Mantea și-a pus poza Ilincăi Vandici pe frigider!

( NU RATA: CUM CREDE ANDREEA MANTEA CĂ AR TREBUI SĂ REACȚIONEZE FEMEILE DUPĂ O DESPĂRȚIRE: „DĂ-TE CU CAPUL DE PEREȚI” )

Andreea Mantea și-a deslușit tiparul masculin: „Dacă nu mă rănește, nu e bun pentru mine!”

CANCAN.RO: Cum trebuie să fie bărbatul care să o cucerească pe Andreea Mantea?

Andreea Mantea: N-am pretenții, deocamdată nu mă interesează acest aspect și nu știu să îți răspund.

CANCAN.RO: N-ai avut niciodată un tipar?

Andreea Mantea: Nu, chiar nu am avut. Ba da, am avut, dar nu pot să zic de care.

CANCAN.RO: Fizic sau moral?

Andreea Mantea: Moral. Să mă rănească, i-am căutat! Dacă nu mă rănește, nu e bun pentru mine, domnule!

CANCAN.RO: Deci bărbații toxici, ca să o spunem direct! Dar cum se poate, tu, care ești o femeie „cu scaun la cap”?

Andreea Mantea: Tocmai de aceea am și renunțat. Deocamdată, în acest moment, mă concentrez pe mine și pe fiul meu, atât. Subiectul acesta, pentru mine, este un subiect închis deocamdată.

CANCAN.RO: Te concentrezi pe partea profesională, că la cât stați la filmări, când ajungi acasă abia își vine să te mai vezi cu cineva. Te vezi cu cel mic…

Andreea Mantea: Da, ne jucăm, mâncăm, facem teme, povestim, fabulăm. Răspund la tot felul de întrebări de tânăr, copil care are prea multă informație la aproape opt ani. Ne băgăm la somn, povești, apoi mai am și eu puțin timp pentru mine. Dar noi suntem nedezlipiți!

( CITEȘTE ȘI: ANDREEA MANTEA RUPE TĂCEREA! DE CE DAVID, FIUL EI, NU ÎȘI VIZITEAZĂ TATĂL NICIODATĂ: ”E FOARTE GREU!” )

Metoda inedită prin care Andreea Mantea se menține în formă: „Am pus poza Ilincăi Vandici pe frigiderul meu!”

CANCAN.RO: Am verificat căutările de pe Google despre tine, iar una dintre ele este „Andreea Mantea Bravo, ai stil!”…

Andreea Mantea: Am fost în vizită la ei, să le duc bomboane. A fost foarte frumos, zici că intri într-un OZN.

CANCAN.RO: Da, acel studio dacă ar fi un om, ar fi Ilinca Vandici!

Andreea Mantea: Da, eu ca să slăbesc am pus poza Ilincăi Vandici pe frigiderul meu. Și când vreau să mă duc, mă opresc și zic «stai, nu mânca, uită-te la Ilinca» și mă opresc. Suntem fix aceeași generație, singurul lucru diferit la noi este că ea este țiplă, eu sunt cozonac.

CANCAN.RO: Dar din experiența „Casa iubirii” ce ai învățat despre tine, observând atâtea relații?

Andreea Mantea: Că am foarte multă răbdare, că am o intuiție extraordinar de bună, am o intuiție fantastică.

CANCAN.RO: Și despre relații, în general?

Andreea Mantea: Că iubirea există, că iubirea este magică, este tot, fără de iubire nu putem exista!

( ACCESEAZĂ ȘI: ANDREEA MANTEA, DEZVĂLUIRI DESPRE ÎNCEPUTURILE ÎN TELEVIZIUNE: „ROLUL ERA AL MEU, TREBUIA DOAR SĂ SEMNEZ CONTRACTUL” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.