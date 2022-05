Andreea Mantea, dezvăluiri despre începuturile în televiziune: „Rolul era al meu, trebuia doar să semnez contractul”

Andreea Mantea a dezvăluit cum a debutat în televiziune. Deşi se numără printre prezentatoarele extrem de apreciate de la noi din ţară, puţini sunt cei care ştiu cum a ajuns bruneta în faţa camerelor. Iată ce declaraţii a făcut.

Andreea Mantea a muncit din greu pentru a ajunge unde este astăzi. Până să ajungă în atenţia publicului, bruneta a schimbat mai multe joburi.

În urmă cu mai mulţi ani, pe vremea când păşea pentru prima dată în lumina reflectoarelor a fost colegă cu Anca Serea.

Bruneta a oferit un interviu în care le-a vorbit fanilor săi cu sinceritate despre traseul în lumea televiziunii. Mai întâi, ea a fost reporter, iar ulterior a schimbat mai multe job-uri până ce a ajuns prezentatoare la Kanal D.

Potrivit declaraţiilor Andreei Mantea, la începutul carierei ea și Anca Serea au fost colege. Cele două au lucrat ca reporteri.

„Eram reporter la Kiss TV, eu și Anca Serea. După Kiss TV, am luat un casting la Acasă TV, într-un serial. Luasem deja și castingul de la „Neatza cu Răzvan și Dani’, în rolul de vecină. Serialul era câștigat deja, rolul era al meu, trebuia doar să semnez contractul, iar, aici, mai erau încă 4 fete care câștigaseră castingul, pe lângă mine. În fiecare zi, trebuia să meargă câte una dintre noi și, la finalul săptămânii, se decidea cine rămâne.

Am lăsat vrabia din mână pentru cea de pe gard, că puteam să nu ies câștigătoare. Și, m-am gândit dacă chiar asta îmi doresc, să fiu actriță, „oare chiar pot?’. Fiind la o agenție, oamenii ăia ne trimiteau peste tot, la reclame, seriale etc. Până la urmă am ales „Neatza cu Răzvan și Dani’. La finalul săptămânii, am fost câștigătoare, spre surprinderea mea.

De acolo a pornit aventura mea în televiziune. După „Neatza cu Răzvan și Dani’, am fost co-prezentatoare, cu Mircea Radu, la „Noaptea erorilor’. După care a fost „Din Dragoste’. A avut cine să mă învețe cum stă treaba în ale „dragostei„’, a declarat Andreea Mantea, care a fost și Burlăcița, conform click.ro.

Andreea Mantea este o femeie singură

După ce s-ar fi zvonit că Andreea Mantea forma un cuplu cu un coleg de-al său din televiziune, bruneta a mărturisit recent că este singură. Prezentatoarea TV s-a despărțit de bărbat, iar acum spune că îi e mai bine singură. Astfel, vedeta a precizat în cadrul emisiunii online că se bucură de viața alături de fiul ei și nu mai vrea să facă sacrificii și compromisuri în relație, dar nici să-și piardă timpul.

”Ai de câștigat dacă nu mai placi pe nimeni, e mai bine așa. După o vârstă nu e de ceea ce îți dorești, e de ceea ce îți aduce viața. (…) Pentru nimic în lume eu nu o să mai stau să-mi pierd timpul, timpul meu prețios pentru ce?”, a mai precizat vedeta.

