Decizia radicală luată de Andreea Mantea, la 36 de ani. Vedeta se va înscrie la facultate: ”Vreau să dau la Facultatea de Psihologie, la toamnă”

Andreea Mantea își dorește să își aducă toate visele la realitate. Unul dintre cele mai mari visuri ale sale este de a se apuca de Facultatea de Psihologie. Vedeta consideră că este un lucru pe care și-l dorește în acest moment, la o vârstă matură.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Mantea și-a surprins fanii. Prezentatoarea TV a mărturisit că anul acesta vrea să își îndeplinească unul dintre cele mai mari vise ale maturității sale. Așa că a decis să se înscrie la Facultatea de Psihologie, la sesiunea din toamnă.

”Am un vis. Vreau să dau la Facultatea de Psihologie, la toamnă. Sunt vise neîndeplinite. Îmi doresc, chiar vreau să fac asta. Se schimbă gândurile din copilărie. Una e, în copilărie, când visezi să te faci medic veterinar, și alta este la maturitate”, a declarat Andreea Mantea în cadrul interviului.

CITEŞTE ŞI: ANDREEA MANTEA, IMPLICATĂ ÎNTR-UN NOU PROIECT LA TV: „VOM RESCRIE MODALITATEA DE A FACE REALITY SHOW”

Andreea Mantea: ”Nu fac facultatea asta pentru mine”

Vedeta de televiziune a declarat că vrea să urmeze aceste cursuri deoarece a ajutat multă lume. Andreea Mantea se consideră un bun psiholog și vrea să afle mai multe despre acest domeniu.

”Nu fac facultatea asta pentru mine. Eu mă înțeleg foarte bine și mai ales pe ceilalți. Sunt atât de bună pe ceea ce fac. Iertați-mă că mă laud singură. Dar sunt bună în relația mea cu cei care mi-au cerut ajutorul de fiecare dată. În momentul în care întorci niște oameni de pe un drum care se termină urât, cumva cred că eu merit și o diplomă în sensul ăsta. Vreau să fie oficial. Am lucrat foarte mult, cu foarte multe persoane și consider că am făcut foarte bine ce am făcut”, a mai spus Andreea.

În urmă cu ceva timp, Andreea Mantea a vrut să se înscrie la UNATC, însă tatăl ei nu a lăsat-o. Într-un final, bruneta s-a înscris la Relații Financiar Bancare Interne și Internaționale, facultatea pe care a și absolvit-o. Acum, ea își dorește să intre în domeniul Psihologiei și afle cât mai multe despre propria persoană.

”Am oprit multe lucruri rele, iar persoanele respective sunt foarte bine, văd viața cum o văd eu, pentru că i-am învățat să se bucure din absolut tot ce au, cât de puțin ar fi și văd viața altfel. A trecut mult timp de la discuția cu mine și nu au mai avut nicio cădere. Sunt foarte mândră de mine și aș vrea ceva oficial. Vreau să mă apuc serios de treabă, pentru că sunt multe aspecte pe care eu nu le cunosc și îmi e teamă să nu greșesc”, a mai spus Andreea Mantea, pentru EGO.ro.

VEZI ȘI: ANDREEA MANTEA, MĂRTURISIRI DESPRE CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN VIAȚA EI: ”AM PLÂNS ÎN NOAPTEA AIA…”