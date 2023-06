Andreea Mantea a intrat în colimatorul colegilor, iar un celebru prezentator a făcut o mega-dezvăluire. “Îmi mânca ficații! E ofticoasă și…”

Bursucu’ a făcut show total! De această dată nu într-o emisiune de la Kanal D, cum și-a obișnuit audiența, ci într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO. Prezentatorul de la „Roata Norocului” a abordat mai multe subiecte, plin de jovialitate, însă de departe cele mai pregnante declarații sunt cele referitoare la relația cu Andreea Mantea. Cei doi moderatori au fost parteneri de proiect în show-ul „Se strigă darul”, unde bruneta i-a scos peri albi lui Adrian Cristea. Bursucu’ explică, pe larg, motivele, în cele ce urmează.

Un alt subiect marcant al interviului este afinitatea pe care Bursucu’ o are pentru unul dintre cei mai cunoscuți designeri români. Cătălin Botezatu constituie o adevărată inspirație pentru prezentatorul de la Kanal D, care se declară fan al fostului jurat de la „Bravo, ai stil!”.

Bursucu’, declarații surprinzătoare despre colega Andreea Mantea: „Îmi mânca ficații. E ofticoasă!”

CANCAN.RO: Dacă ai acorda „Premiile Bursucului”, cine ți se pare ție că e cel mai bun coleg de breaslă, ca prezentator?

Bursucu’: Pentru mine, George Tănase.

CANCAN.RO: Femeie?

Bursucu’: Teo Trandafir și Ana-Maria Barnoschi. Și Andreea Mantea, dar Andreea Mantea îmi mânca un pic din ficat. La emisiunea aia, la nunți acolo, îmi mânca ficații.

CANCAN.RO: De ce, ce îți făcea?

Bursucu’: Așa face ea. Era luptătoare, nu se lăsa. Și e ofticoasă. Emisiunea era de așa natură că noi ne luptam, cu două lăzi de zestre. Și de fiecare dată era chiar o luptă, adică ea chiar își dorea să câștige și își dădea tot interesul. Doar că eu, din joacă, mă duceam și obțineam lucruri. Și încercam să câștig din vorbe mai mult. Pentru că ea strângea mai multă zestre decât mine.

Și dacă eu câștigam când ea câștiga mai multă zestre, se oftica. Și aveam tot felul de șicane la nunți. Vorbea ginerele, cu nașu, să îmi dea nimic. Și eram într-o competiție frumoasă la televizor. A fost o experiență frumoasă a vieții noastre de oameni bătrâni ce am devenit.

CANCAN.RO: Având în vedere că ai prezentat multe nunți, la TV sau în afara acestui mediu, ai văzut vreodată miri nefericiți?

Bursucu’: Da. Am fost la o nuntă la care atunci când s-a furat mireasa, s-a furat de tot. Nu s-a mai întors. Am așteptat să vină și eu și ginerele. Sunam, că suni să vezi ce vrea furăciosul, ca să îi spunem așa. Și nu mai venea mireasa, nu răspundea nimeni. După vreo două ore ne-a dat mesaj că nu se mai întoarce și că ea este deja în aeroport, ia avionul. Avea biletele cumpărate, tot. A plecat cu un alt bărbat, direct!

Cătălin Botezatu, admirat de Bursucu’ pentru stilul vestimentar: „Sunt fan, recunosc!”

CANCAN.RO: Fiindcă prezinți de mulți ani „Roata Norocului”, te simți un om norocos?

Bursucu’: Da, foarte norocos. În primul rând, că sunt aici, e un noroc, puteam să nu fac asta chiar dacă mi-am dorit să fac meseria asta. Dar aici e problema, că sus ajungi, important e să te și menții. Deci sunt norocos că fac ceea ce îmi place, am fost norocos în momentul în care am avut acel accident și era să rămân paralizat de la gât în jos.

CANCAN.RO: Vin costumele astea pe tine, ceva ce nu s-a mai văzut!

Bursucu’: Am învățat de la domnul Cătălin Botezatu. Sunt fan, recunosc. Pe mine vin rău, crede-mă. Când vine domnul Botezatu s-a făcut liniște. Stau hainele alea într-un fel, eu cred că vorbește cu ele, are niște ace magice. Am încercat și din atitudine, m-am uitat și la James Bond, dar ce e de la Dumnezeu, e de la Dumnezeu!

