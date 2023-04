Teo și Bursucu’, reuniți în premieră națională, după separarea de la TV: „A fost mai mult decât o căsătorie!”

Vedetele de la Kanal D și-au dat întâlnire la evenimentul de lansare a postului Kanal D2, ce va emite din 2 aprilie, de la ora 19:00. O ocazie numai bună pentru Teo Trandafir și Bursucu’ să demonstreze, încă o dată, dacă mai era nevoie, că relația lor a mers dincolo de prietenie și colaborarea pe platourile de filmare. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, cei doi prezentatori au oferit un interviu jovial, dar plin de sensibilitate, în care au rememorat cele mai intense momente ale celor opt ani de emisiune.

Chiar dacă nu mai sunt colegi la „Teo Show”, proiect moderat doar de Teo Trandafir la Kanal D, Bursucu’ și fosta colegă de emisie nu și-au pierdut carisma „de cuplu”. Motivul este clar, explicat de jumătatea feminină a duo-ului de prezentatori. Interacțiunea dintre Teo și Adrian Cristea alias Bursucu’ s-a desfășurat cu dinamică mai intensă decât cea a unei căsnicii. Prin urmare, cei doi nu exclud varianta unei reveniri, pe sticlă, împreună.

Teo și Bursucu’, în premieră la un interviu, după separarea de la TV: „M-a sunat când dădeam cu lavabilă pe pereți!”

CANCAN.RO: Adrian, îți mai aduci aminte primul live alături de Teo? Care erau sentimentele atunci?

Bursucu’: Prin câte am trecut de atunci… În primul rând, am început într-o zi de 5 ianuarie…

Teo Trandafir: În care a trebuit să dea zăpada…

Bursucu’: Da, din parcare de la Kanal D. Așa era scenariul, atât am gândit noi atunci. Au urmat două săptămâni, în care discursul ei era, la finalul emisiunii, «mâine, dacă n-ai și tu treabă, te mai aștept pe aici». Asta era frumusețea, că nu știam niciunul dintre noi.

Teo Trandafir: Noi doar încercam, eu îl invitam și el venea.

Bursucu’: Noi, cumva, vorbisem înainte «tu ai vrea să lucrăm împreună? Fii atent, eu o să vorbesc și așteptăm un răspuns», asta se întâmpla pe data de 23 decembrie. M-a sunat când dădeam cu lavabilă pe pereți. Când m-a sunat, i-am zis că e o glumă și atunci pe 5 ianuarie am așteptat un răspuns din partea conducerii, care n-a venit. Ei au zis «hai, să vedem, despre ce e vorba?!». Stăteam pe marginea scenei, undeva, jos, așteptam, îmi făcea semn și intram. Apoi îmi făcea din ochi «gata, e suficient». Timp de două săptămâni așa a fost!

Teo Trandafir dezvăluie secretul longevității relației cu Bursucu’: „A fost mai mult decât o căsătorie!”

CANCAN.RO: Ca și cum Adrian nu ar fi aici, ce l-a recomandat, în ochii tăi?

Teo Trandafir: O bunătate uriașă, o bunătate pe care i-am citit-o în suflet întotdeauna. Eu mă uit în sufletul omului și îl ascult vorbind. Și în momentul în care vorbeam cu el, simțeam bunătatea asta vorbind către mine. Și am zis «ăsta este genul de om cu care eu pot să fac casă», pentru că ce-am avut noi și ceea ce probabil o să mai avem în viața asta, a fost mai mult decât o căsătorie, decât o căsnicie.

I-am spus «băi, prostule, noi doi n-avem voie să ne certăm niciodată în viața asta». Noi, când ne cumpărăm o pereche de pantofi, unul, e de la celălalt, ține minte. Noi, dacă nu ne iubim, n-avem nicio șansă. Fiecare cu familia lui, fiecare cu viața lui, acasă putem să facem ce vrem noi.

În momentul în care te-ai aruncat la trapez, eu trebuie să fiu acolo să te prind și invers. Eu, dacă nu mai vreau, eu nu te mai prind. Sau invers. De aia, cuplurile cum suntem noi, pentru că nu consider că vreodată cuplul ăsta se va sparge, indiferent de traiectoria profesională a fiecăruia, cuplurile de genul ăsta nu rezistă, pentru că intervine orgoliul.

Bursucu’: „Eu mi-am îngropat bunicii și am venit la muncă!”

CANCAN.RO: E foarte ciudat, cuplurile de prezentatori care rezistă sunt făcute din bărbați. Cum a fost la voi?

Bursucu’: În primul rând, partenerii de acasă trebuie să accepte anumite situații. Partenera mea de viață, partenerul ei de viață, trebuie să înțeleagă anumite lucruri care se întâmplă la muncă, iar noi suntem mai ceva ca o căsnicie. Noi ne știm secretele unul altuia, ne știm problemele de acasă, știm prin ce am trecut, știm de ce avem o stare bună sau proastă într-o zi.

Când pe unul îl doare ceva sau are o problemă acasă, trebuie să vii să îl susții. Și trebuie să știi ce problemă are. Noi am trecut prin toate. Opt ani de emisiune zilnică, am trecut prin toate – stări de bine, despărțiri, branule prin mâini și venit de la spital. Cel mai greu moment al meu la «Teo Show» a fost momentul în care ea s-a simțit rău, a venit la muncă. Indiferent de situație, eu mi-am îngropat bunicii și am venit la muncă, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ea a avut probleme, s-a simțit rău, a venit la muncă.

A venit de pe patul de spital la muncă, pe semnătură. A fost în weekend internată, luni a plecat din spital pe semnătură și a venit să facă emisiune. Din nefericire, s-a simțit atât de rău, încât cadrul medical i-a spus «nu poți intra». Au venit producătorii la mine și mi-au spus «stăm pe secunde, pe numărătoare, așteptăm să vedem dacă intră Teo sau nu», trebuie să duci emisiunea asta singur.

CANCAN.RO: Vă mai vedem vreodată la televizor, împreună, într-un format?

Bursucu’: Noi am vrea, niciodată să nu spui niciodată!

Teo Trandafir: Mai ales că ne știm foarte bine și facem «clac» în secunda în care ne-am văzut. Dacă ne zice cineva și Turkmenistan, facem naveta!

Bursucu’: Ceea ce pe noi ne ajută în momentul ăsta e că am intra fără frică!

