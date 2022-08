Nu mai este o surpriză că Teo Trandafir a revenit pe micile ecrane, sâmbătă, 27 august, pe postul care difuzează emisiunea „Teo Show” deja de nouă ani. Cu un format nou, fresh, într-un registru de entertainment combinat cu informație utilă, Teo Trandafir își propune să doboare audiențele de weekend. După o vară întreagă de absență, când emisiunea de amiază a luat o binemeritată pauză, realizatoarea se întoarce în fața telespectatorilor, însă nu omite nici aspectele ce au format-o în trecut. Vedeta de la Kanal D face parte din prima „generație” de entertaineri ai regimului democratic, alături de nume pregnante, precum Dan Negru sau Mihaela Rădulescu. Teo Trandafir vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre asumarea rolului autoironic într-o industrie la început de drum.

Prezentatoarea emisiunii „Teo Show” și-a făcut debutul la TV în anul 1994, alături de Mircea Badea, pe segmentul matinal, la Tele 7abc. După numai trei ani, Teo Trandafir a migrat către Antena 1, unde a prezentat emisiunea „Dimineața devreme”. Chiar dacă acum reprezintă unul dintre trusturile puternice de pe piața media din România, Teo Trandafir a traversat și perioade mai puțin fructuoase. Începuturile, însă, sunt cele de care moderatoarea își aduce aminte cu nostalgie.

„Eu eram cât ele două la un loc…”

Plină de umor, așa cum și-a obișnuit publicul, Teo Trandafir aduce la lumină momentul startului său în televiziune, când intelectul a propulsat-o direct către emisiunile de maximă audiență. Progresul a fost unul vertiginos, în pofida concurenței acerbe: „Noi am pornit într-o formulă cam așa: Mihaela Rădulescu, Andreea Marin, era Mircea Radu, cred că Dan Negru și cu mine. Imaginează-ți că eu eram cu Mihaela Rădulescu și cu Andreea Marin în aceeași ligă. Eu eram cât ele două la un loc.

Și atunci trebuia să mă salvez cumva, pentru că publicul din România aștepta niște frumuseți inteligente. Eu eram oarecum inteligentă, dar am găsit această armă, pe care să o folosesc în favoarea mea, pentru că, bun, «Teo Trandafir e grasă», am înțeles! Am stipulat, s-a zis, s-a rostit!

Băi, dar ți-am zis-o eu! Acum, ce mai ai să îmi zici, mergi mai departe! «Teo Trandafir e proastă!», aici s-ar putea să pot să încerc să te contrez! Și te contrez cu argumente, câte vrei, că am, mai închiriez de la prieteni, mai una alta, știi cum e! Mie autoironia mi-a reușit pentru asta, să mă apăr! Gândește-te la Andreea Marin, care are o imagine pe care și-o construiește și și-o susține cu mare atenție. Ai văzut-o, poziția în care stă și vorbele pe care le rostește sunt atent alese, la mine nu sunt!”, ne-a declarat Teo Trandafir, într-o notă personală, autoironică.

„Niciodată publicul nu migrează după vedetă!”

Tot la capitolul amintiri, Teo Trandafir aduce lămuriri referitoare la succesul lui Dan Negru, după transferul la Kanal D, în raport cu nereușita pe care aceasta a avut-o ulterior mutării de la un post mare de televiziune, către un post mic. Chiar dacă susține că publicul nu migrează după vedetă, Teo argumentează realizările colegului de trust: „Mihaela Rădulescu aflată în plină glorie, a plecat la B1, să realizeze emisiunea «Gala», emisiune de cultură, o emisiune decentă, curată, mișto. Când Florin Călinescu a plecat de la Pro TV la Tele 7abc, am plecat eu de la Pro TV la Romantica. Eu știam foarte bine că așa se va întâmpla, pentru că văzusem ce s-a întâmplat înainte.

Nu e obligatoriu să profiți de pe urma greșelilor pe care le-ai făcut tu, decât dacă ești neghiob. E bine să profiți și de pe urma greșelilor pe care le fac alții. Te uiți în grădina lor, vezi unde au greșit și zici:«Bă, eu nu fac asta!». Dar a venit momentul în care am făcut-o, măcar știam ce fac! Deci niciodată publicul nu migrează după vedetă!

După părerea mea, la Dan Negru e formatul bun, iar postul la care a venit nu este un post mic. Dacă te duci de la un post mare la un post mic, publicul nu vine după tine! Dar el a venit de la un post mare, la un post mare. Și atunci discuția nu e aceeași! Eu m-am dus de la Pro TV la Romantica, n-auzisem nici eu că există!”, a mai completat realizatoarea emisiunii „Teo Show”.

