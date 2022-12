Bursucu’ se însoară, dar sarcina care-i revine îl ”dărâmă”: “E cel mai rău lucru care se poate întâmpla!”

Bursucu’ a luat decizia definitivă de a-și trece iubita pe numele său. Prezentatorul TV tocmai a oferit inelul Andreei, femeia care îi este alături de peste 10 ani, iar nunta urmează să aibă loc curând, poate chiar în anul 2023. Într-un interviu acordat pentru emisiunea CANCAN EXCLUSIV, vedeta de la Kanal D a vorbit despre cererea în căsătorie, precum și despre cum va arăta fastuosul eveniment pe care îl pune la cale alături de viitoarea soție.

Adrian Cristea nu este străin intenției de a oferi inelul, fiindcă în urmă cu șase ani a intenționat să o ceară pe Andreea, însă conjunctura nu a fost una favorabilă. Bursucu’ a fost oprit de prietenii iubitei și dacă nu s-a întâmplat atunci, prezentatorul a găsit momentul prielnic acum, în proximitatea sărbătorilor. Nici bine nu s-a luat cu Andreea, că sarcina organizării nunții îi dă fiori Bursucului. Ce se va face cu invitații?!

Bursucu’ face noi mărturisiri despre cum a cerut-o pe Andreea în căsătorie: „Nici măcar nu se aștepta!”

CANCAN EXCLUSIV: Cum s-a întâmplat și de ce a venit decizia după atât de mult timp?

Bursucu’: Primii trei ani sunt ăia de lapte și miere, cică orice merge în relație în primii trei ani. După trei ani e nenorocire, ajungi în butoiul cu noroc.

CANCAN EXCLUSIV: La voi cum a fost, domnul Adrian?

Bursucu’: A fost bine, cu bune și cu rele, cum e în orice relație. Momente de despărțire, momente de împăcare. Lucrurile s-au așezat cu adevărat în momentul în care a rămas însărcinată și a venit cel de-al doilea copil al nostru.

CANCAN EXCLUSIV: Deci după 10 ani de relație a venit decizia asta…

Bursucu’: A mai existat odată decizia asta acum șase ani. A fost miere multă vreo trei ani și jumătate și la un moment dat s-a terminat mierea și ne-am certat. Ne-am despărțit vreo două luni de zile, fiecare pe drumul lui.

Și eu am dat spre împăcare și am zis «băi, cum împac eu o femeie, să își dea ea seama că eu o vreau cu adevărat?», «mă pun în genunchi și o cer!». Doar că eu atunci am fost puțin băiat deștept, doar atunci, că dup-aia mi-a trecut, m-am vindecat repede de boala asta cu deșteptăciunea.

Și am întrebat mai o verișoară, mai o prietenă, «de ziua ei aș vrea să o cer!». Și ei ziceau «NU! Nu face asta, că nu-i momentul!».

CANCAN EXCLUSIV: Dar de ce?

Bursucu’: Pentru că ei luaseră pulsul și știau că lucrurile nu sunt în direcția care trebuie, ea era foarte supărată pe mine în perioada aia și exista riscul să nu vrea să se împace cu mine. A trecut momentul ăla, am zis că mai stau puțin și au trecut șase ani de atunci. Important e să o faci când simți. A fost așa frumos, că nici măcar nu se aștepta.

CANCAN EXCLUSIV: Dar s-a întâmplat acasă sau într-o locație specială?!

Bursucu’: Locație specială, într-un moment special, în țară aici, gândită toată treaba. Știau doar câteva persoane.

Nici n-a demarat organizarea nunții, că deja are bătăi de cap: „Asta cu invitații te omoară!”

CANCAN EXCLUSIV: Văzând atât de multe nunți și evenimente, cum vrei să arate nunta voastră? O lași pe Andreea, fiind în zona de event planning sau îți aduci și tu aportul?

Bursucu’: Cred că organizarea e simplă în ceea ce ne privește pe noi doi, pentru că același lucru l-am făcut și la botezul lui Anays. Ne-am împărțit sarcinile, și anume muzică, meniu camere de filmat evenimentul, mă ocup eu. Tot ce înseamnă flori, candy bar, aranjamente, se ocupă ea. Și eu mai am sarcina asta cu al meu cumnat să ne ocupăm de mesele invitaților, asta e cel mai rău în viață.

Crede-mă, e cel mai rău. Asta cu aranjatul meselor e cel mai rău lucru care se poate întâmpla la o nuntă, nu există ceva mai rău. Și sunt invitații care îți spun «băi, încerc să ajung, dar nu știu exact!». Și te trezești cu el acolo, nefiind pe lista ta, am pățit asta. E cel mai greu să așezi peste 300 de oameni și toată lumea să se distreze, e un puzzle, puzzle-ul nunții. Asta cu invitații te omoară!

CANCAN EXCLUSIV: Dar cine vrei să cânte?

Bursucu’: Nu știu, nu m-am gândit, e mult prea devreme. Tu deja mă și însori, am și local, am locație, am meniul. Dar probabil că va veni Iulia Dumitrache cu band-ul, că-s colegii mei de la «Roata Norocului». O pun și pe Barnoschi să mai cânte din când în când și aia e!

CANCAN EXCLUSIV: Și să râdă…

Bursucu’: Și să râdă! Dar probabil că prieteni vor cânta, prietenii mei.

