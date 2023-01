Ce relație există între fiica vitregă și vedeta de la Kanal D! Bursucu’ recunoaște: “Și eu am dat în străchini!”

La finele anului ce tocmai s-a scurs, Adrian Cristea a cerut-o în căsătorie pe Andreea, femeia care îi este alături deja de un deceniu. Vedeta la de la Kanal D nu a stat pe gânduri și a scos la înaintare inelul într-un moment cât se poate de special. Poate la fel de specială este și relația pe care Bursucu’ o are cu toate fetele din casa lui. Pe Andreea o iubește, pe micuța Anays o ocrotește, iar cu Alessia este foarte bun prieten, susține prezentatorul în emisiunea CANCAN EXCLUSIV.

Fiica Andreei din mariajul anterior se apropie de majorat și este stâlpul echilibrului pentru Adrian Cristea. Entertainerul a dezvăluit cum Alessia l-a ajutat să devină un tată model atât pentru ea, cât și pentru micuța Anays. Armele folosite de fiica Andreei par să fi fost răbdarea și înțelegerea, iar rezultatele nu au întârziat să apară și să fie recunoscute.

Bursucu’, un tată mai bun datorită fiicei vitrege: „Eu am învățat cu Alessia cum se crește un copil!”

CANCAN EXCLUSIV: Care a fost relația dintre tine și Alessia?

Bursucu’: Eu am reușit să am o relație bună cu fiica cea mică datorită Alessiei. Eu am învățat cu Alessia cum se crește un copil. Iar copilul ăsta a avut o răbdare cu mine, crede-mă. Și eu am dat în străchini, dar pe mine m-a ajutat Dumnezeu să am un copil înțelept, așa cum era ea, mică, era foarte înțeleaptă, înțelegea că tati nu a înțeles situația, dar «tati o să își revină, tati mă iubește». Și asta ne-a apropiat foarte tare, iar pe mine m-a ajutat foarte mult în relația cu asta mică.

CANCAN EXCLUSIV: Deci per total e o relație foarte bună, sunteți prieteni.

Bursucu’: Suntem prieteni, da. E adevărat că prietenă mai bună e cu maică-sa și e și normal să fie așa. Dar la 17 ani nu ascunde absolut nimic, vorbește deschis despre orice.

CANCAN EXCLUSIV: Nu există momente de oversharing?

Bursucu’: Nu, a venit acum, că pe 12 decembrie a făcut 17 ani. A venit acasă, am întrebat-o unde vrea să îi facem ziua. A zis că la club, e noua modă. Perfect, hai la club!

CANCAN EXCLUSIV: Ai fost?

Bursucu’: Am fost doar să îi aduc niște șampanie, că așa se poartă, cu artificii. Am dus o șampanie cu niște artificii, s-au bucurat copiii, am plecat, i-am lăsat acolo.

