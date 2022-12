Moș Bursucu’ a scos cel mai tare banc de Crăciun! Te prăpădești de râs cu celebrul prezentator!

Înainte de a se așeza în sânul familiei pentru sărbătoarea Crăciunului, Moș Bursucu’ a trecut pe la CANCAN EXCLUSIV pentru un interviu de pomină! Vedeta de la Kanal D a spus cel mai tare banc cu vedeta națională, Bulă, cel care nu s-a putut abține și a făcut o horă în jurul bradului. Horă care avea să îl coste pe protagonistul glumelor din popor. Într-un spectru mai serios, prezentatorul TV a vorbit și despre postura de Moș pentru cele mai dragi fete din viața lui.

După ce viitoarea soție, Andreea, a primit un inel mare cât inima Bursucului, coregraful a trebuit să se preocupe intens și de darurile pentru Alessia și Anays. Pentru cea mică s-a găsit repede o soluție, jucăriile fiind varianta sigură.

Nici pentru fiica cea mare nu au fost prea multe bătăi de cap, susține invitatul de la CANCAN EXCLUSIV. Cât despre tradiții, Adrian Cristea nu s-a dat în lături de la cele culinare, pe care le drege cu vin fiert!

Bursucu’ a relatat cel mai amuzant banc de Crăciun la CANCAN EXCLUSIV

CANCAN EXCLUSIV: Te-a chinuit Andreea la curățenia de Crăciun?

Bursucu’: Nu, dar am tradiția bradului în week-end, trebuie cu colinde. Dansează copiii în jurul bradului, vin prietenii lui Anays, pune fiecare ceva în brăduț. Dărâmă bradul, îl mai punem odată, mai am o pisică care se aruncă și aia în brad, cântă Fuego, e frumos tare.

Știi bancul «să facem o horă în jurul bradului», nu? Bulă se duce la școală, vine zgâriat pe față acasă, praf. Și zice maică-sa «măi, mamă, dar ce e cu tine așa?». Bulă zice «am făcut o horă în jurul bradului», «păi și de ce arăți așa?», la care Bulă răspunde «păi am fost doar patru!».

CANCAN EXCLUSIV: În rest ești pofticios, bagi un caltaboș, o tobă?

Bursucu’: Da, e păcat de ele, duminică fac o pomana porcului cu colivă, cu tot ce trebuie. Îi dăm cu vin fiert direct!

Moș Bursucu’ a rezolvat rapid problema cadourilor

CANCAN EXCLUSIV: Ce primesc fetițele, având în vedere că mama lor a primit deja un inel?

Bursucu’: Dar n-are treabă inelul cu cadoul de sărbători, ăla e un legământ.

CANCAN EXCLUSIV: N-ai dreptate, că noi când eram mici primeam un cadou la jumătatea dintre aniversare și Crăciun și părinții spuneau că e valabil pentru ambele!

Bursucu’: Nu, când erai tu mic, îți lua mama ta haine și îți punea sub brad să te bucuri că a venit Moș Crăciun, fiindcă știa că ai nevoie de niște adidași și un tricou.

Și tu chiar credeai că a venit Moș Crăciun. Fiica mea cea mică nu mai are nevoie de adidași și de blugi, ea are jucării, are altele.

CANCAN EXCLUSIV: Deci nu mai vine Moșul…

Bursucu’: Vine, dar cu ce e la modă în ziua de astăzi, jucărele. Cealaltă mare vrea nu știu ce adidași de nu știu ce brand…

CANCAN EXCLUSIV: Te omoară cu asta?

Bursucu’: Nu mă omoară, că se descurcă singură. N-am nicio problemă cu ea și am noroc că nu înțelege cu brandurile. Nu îi pasă să scrie mare nu știu ce pe tricou. Dacă îi place cum arată de la mall, își ia de la mall!

