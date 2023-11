Au dat lovitura cu prezentatoarea care a făcut istorie la Etno TV, dar s-au ars cu cine nu se așteptau! Și-a dat demisia!

Galele de la RXF sunt tot mai atractive, iar asta a dus la o ”explozie” a investițiilor făcute de cei care se ocupă de proiect. Cu sume mari de bani sunt momite vedetele showbiz-ului pentru a intra în ring. Și merge brici treaba! Dar și emisiunea de pe YouTube și multe altele de la RXF au suferit multe schimbări. Nu e totul în roz, însă. Lovitura? CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Simona Hapciuc, actriță, vedeta de televiziune și antrenoare de fitness, nu mai face parte din echipă! Și-a dat demisia! Fostă practicantă de kick-boxing vreme de 12 ani, Simona făcea podcastul ”Fără mănuși”, care a sărit, deocamdată, din ”grila” RXF.

Producătoarea Daniela Scoica, în culisele RXF

Partea bună este că boșii galelor au reușit să o coopteze în echipă pe Daniela Scoica, producătoarea care a făcut istorie, vreme de șase ani, la matinalul de la Etno TV. Mai mult, Daniela a cochetat, o perioadă, și la Antena 1. Sursele CANCAN.RO ne-au ”șoptit” că, de când a semnat, s-a produs o schimbare majoră calitativă.

În special în emisiunea de pe YouTube a galelor RXF, unde amfitrionii sunt Lavinia Tîrzianu și Ionuț ”Pitbull” Atodiresei. Cât o privește pe simpatica moderatoare, norocul a ”lovit-o” și de peste granițele RXF, fiind invitată să prezinte momentele artistice de Revelion la o locație de lux din Săbăreni, unde vor cânta Valentin Sanfira, Alex Botea sau Tobele României.

Cine este Simona Hapciuc

Simona Hapciuc a jucat în ”Trăsniții”, cel mai lung serial de comedie din lume. De altfel, cei 17 ani cât a durat l-a propulsat în Cartea Recordurilor, cu cele 34 de sezoane care au cuprins nu mai puțin de 2000 de episoade.

A jucat în piese de teatru, a fost alături de Codin Maticiuc și Cosmin Natanticu în comedia „Inve$titorii’, unde a turnat câteva scene fierbinți. Dar ce spune Simona despre ea?

”Sunt actriță de meserie, am jucat într-un serial, în foarte multe piese de teatru. Pasiunea mea pentru sport este de la tatăl meu. Eu de la 16 ani mi-am dorit să fac o carieră în acest domeniu, dar din cauza accidentărilor nu am reușit. Este greu, dar frumos”, a spus blondina.

”Am un copil, el este motivul principal pentru care arătat atât de bine, dar în fiecare zi fac și șase ore de sport. Am și o dietă super strictă. Sunt mamă singură, dar sunt mândră de asta. Tatăl a decis să se retragă spunând că el nu este pregătit să se implice în creșterea copilului. A fost decizia lui să plece la o săptămână după ce am aflat că sunt însărcinată. El a decis să dispară, eu am decis să nu îl caut”, a dezvăluit Simona Hapciuc, la Antena Stars.

