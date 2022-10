S-a săturat să fie catalogată „neserioasă”. După ce a pierdut proiecte din cauza sânilor...prea mari, și-i micșorează. Vezi ce vedetă a recurs la un asemenea gest!

A impresionat audiența cu fizicul de invidiat, dar acum renunță la…formele ce au consacrat-o. Simona Hapciuc a decis să-și micșoreze sânii.

Nu puține au fost momentele în care frumoasa actriță a încins imaginația bărbaților cu sânii săi perfecți. Fie că s-a postat în fotografii incitante pe Instagram, fie că a apărut la televizor, în ipostaze sexy la „Trăsniți în NATO”, de exemplu, ori alergând sub soarele dogoritor de Dominicană, în show-ul Survivor, Simona a reușit să capteze și, mai ales să mențină, atenția…publicului. Așadar, decizia ei de a-și micșora sânii este una cel puțin surprinzătoare.

VEZI ȘI: SIMONA HAPCIUC, APARIȚIE BOMBĂ! BLONDINA A LĂSAT LUMEA ”MASCĂ” LA O PETRECERE

„Am ales să-mi fac o intervenție de micșorare a sânilor pentru că, în primul rând, am sânii foarte lăsați, în urma perioadei de 1 an și jumătate, în care am alăptat. Tot atunci am rămas și cu un sân mai mare și unul mai mic, toată lumea are impresia ca eu am sânii mari, dar eu nu am neapărat sânii mari, ci am foarte multă piele lăsată. Apoi, este foarte frustrant să fiu catalogată drept femeie neserioasă doar pentru că am sânii mari.

Am fost refuzată în proiecte, doar din cauza sânilor prea mari, care induc ideea de zonă porno. În ultimul rând, este frustrant să nu mă pot îmbrăca așa cum vreau, deoarece de multe ori par neserioasă, dacă apar cu un decolteu mai mare. Dacă cineva cu sânii mai mici ar apărea în aceeași ținută, nu s-ar lovi de aceleași discuții. Am ajuns sa îmi aleg hainele în funcție de cât de mult îmi acoperă sânii și este extrem de enervant”, a declarant Simona.

Ce fel de operație își face Simona?

„O sa îmi fac micșorare de sâni cu ridicare și cu puțin noroc o să am sâni mici și mai puțin observabili. Poate așa nu o sa mă mai lovesc de stereotipuri”, susține actrița.

Simona a fost și este curtată de cei mai râvniți burlaci din showbiz. Denis Alibec a fost unul dintre ei. A rămas, însă, la stadiul de conversație. Frumoasa actriță a făcut ravagii și peste hotare, fiind dorită inclusiv de milionari din afara țării. A ales, însă, să rămână pe plaiurile mioritice.

CITEȘTE ȘI: SIMONA HAPCIUC, AMINTIRI DUREROASE DIN COPILĂRIE! A FOST ABANDONATĂ DE AMBII PĂRINȚI. „MAMA MI-A ZIS CĂ EA NU M-A VRUT”

Cu ce se ocupă Simona Hapciuc în prezent?

În prezent, Simona Hapciuc este antrenor personal la o sală din București și prezintă o emisiune alături de campionul la kempo, Yamato Zaharia. Când nu muncește, frumoasa actriță adoră să-și petreacă timpul alături de fiul său, Dimitrie.

„Dimi este totul pentru mine. Iubesc să petrec timp cu el, să gătim împreună sau pur și simplu să ne jucăm. Este un copil extraordinar, de care sunt mândră și pentru care dau tot ce pot”, a explicat Simona Hapciuc.