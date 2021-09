Simona Hapciuc, amintiri dureroase din copilărie! A fost abandonată de ambii părinți. „Mama mi-a zis că ea nu m-a vrut”

Acum, Simona Hapciuc este o femeie împlinit și o mămică fericită, însă nu a fost mereu așa. Fosta concurentă de la „Survivor România” a mărturisit că a trecut prin lucruri grele, iar copilăria nu a fost tocmai roz. Aceasta a fost abandonată de ambii părinți și de cele mai multe ori a trebuit să se descurce singură.

Atunci când se gândește la copilărie, Simona Hapciuc rămâne cu un gust amar. Aceasta a mărturisit că nu a avut parte de dragostea maternă, ci dimpotrivă. Se pare că mama acesteia nu și-a dorit-o și nu a ezitat să îi spună acest lucru. Cu toate că acum nu are resentimente, Simona Hapciuc a fost afectată de indiferența și de spusele mamei sale. (CITEȘTE ȘI: SIMONA HAPCIUC, DEZVĂLUIRI CUTREMURĂTOARE DIN ADOLESCENȚĂ! VEDETA A DORMIT PE STRĂZI. „CÂND PLOUA, STĂTEAM SUB PASAJUL OBOR, SITUAȚIA ERA DEPLORABILĂ”)

„Mama mi-a zis că ea nu m-a vrut, dar că tata m-a vrut și că din cauza lui m-a făcut și că ea nici acum după atâția ani nu e pregătită să fie mama mea. Pentru fratele meu Fabian ea a simțit să fie mamă, dar pentru mine că nu m-a vrut și că nu mă vrea în continuare.

Nu am resentimente, când mă gândesc la ea nu simt așa nimic. Am avut o perioadă când o blamam…”, a spus Simona Hapciuc, la Antena Stars.

Simona Hapciuc, abandonată de ambii părinți

Simona Hapciuc a fost abandonată de mama sa atunci când avea aproape trei ani, iar când a împlinit șase ani și tatăl ei a părăsit-o. Aceasta a fost crescută de către bunici și a simțit mereu lipsa părinților. Chiar dacă viața alături de bunici nu a fost nici ea prea roz, Simona Hapciuc este recunoscătoare pentru educația pe care a primit-o.

Mai mult, aceasta a mai declarat că bătăile primite de la bunici, educația dură și abandonul prinților au făcut-o în cele din urmă femeia care este acum. Aceasta a învățat din greșelile părinților și a încercat să nu le fac și ea, devenind acum o mama bună și dedicată copilului ei.

„Pe mine m-a crescut bunica, mama tatălui meu. Mama mea a plecat când aveam 2 ani și 8 luni, tatăl meu s-a recăsătorit când aveam 6 ani și a plecat cu cea de-a doua soție și copilul. Eu am rămas în grija bunicilor, iar ulterior doar în a bunicii, deoarece bunicul a murit.

Acum uitându-mă în urmă, trecând peste bătăile din partea bunicii, cred că acela era stilul ei de a ne educa, eu am rămas cel mai mult timp dintre nepoții ei, tind să cred că mi-au prins așa bine că altfel poate nu eram să răzbesc în viață. Tind să cred că datorită ei am rămas pe calea bună, tot datorită educației ei sunt mama care sunt, iar eu mă consider o mamă destul de bună, foarte bună”, a mai spus Simona Hapciuc.

