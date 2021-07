EXCLUSIV. Simona Hapciuc, adevărul despre relaţia cu Albert! Sunt sau nu cei doi împreună? „Dacă ne iubim? Da, ne iubim”

Fanii celor doi concurenţi de la Survivor se întreabă dacă relaţia lor este reală sau totul este doar un joc. Între Simona Hapciuc şi Albert Oprea au existat în ultimele zile tachinări, declaraţii de dragoste, chiar şi gesturi tandre, însă niciunul nu a confirmat presupusa poveste de dragoste. Fosta concurentă din echipa Faimoşilor a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre ce se întâmplă în acest moment în viaţa ei.

Cei care au urmărit emisiunea „Survivor România” cu sufletul la gură, curioşi de experienţele inedite prin care trec concurenţii, au avut parte recent de o surpriză neaşteptată, după ce Simona şi Albert au început să se fotografieze din ce în ce mai des împreună.

Mai mult decât atât, frumoasa blondină a declarat încă de când a părăsit competiţia că îl susține pe unul dintre războinici, lucru care a alimentat şi mai mult povestea dintre cei doi.

„Dacă ne iubim? Da, ne iubim”

Se vorbeşte despre o relaţie de dragoste, iar mulţi dintre admiratorii celor doi îşi doresc ca acest lucru să fie adevărat, din acest motiv Simona Hapciuc a vorbit sincer despre ce îi uneşte, de fapt, pe ea şi pe Albert.

„Între mine și Albert este o foarte frumoasă relație de prietenie, care se bazează pe respect și apreciere și tocmai acest respect pe care îl avem unul pentru celalalt nu ne permite să depășim anumite limite.

Dacă ne iubim? Da, ne iubim ca și prieteni, petrecem timp împreună și discutăm despre planurile de viitor ale fiecăruia, dar suntem amândoi conștienți de frumusețea relației dintre noi așa cum este acum, și nu am îndrăzni să o stricam doar de dragul de a încerca o relație amoroasă.

Nici unul dintre noi nu duce lipsă de pretendenți în această perioadă și dacă ne am dori relații amoroase, le am putea avea fără să periclitam conexiunea dintre noi. Oameni dispuși să sară într-o relație găsești oricând, dar oameni cu care să ai conexiuni atât de pure și sincere, precum este a noastră, nu, iar noi vrem să păstrăm asta.

Plus că eu sunt într-o perioadă în care sunt foarte fericită așa cum sunt și pur și simplu NU îmi doresc un bărbat în viața mea. Vreau să mă mai bucur de viața de mamă singură, fără a fi nevoită să rup din timpul copilului meu pentru a-l oferi unui bărbat.”, ne-a declarat Simona Hapciuc.

Mai mult decât atât, fosta concurentă de la Survivor ne-a dezvăluit faptul că, indiferent de ce se va întâmpla în viaţa personală a prietenului său, îl va susţine necondiţionat.

„Albert este un copil minunat și în momentul în care va intra într-o relație, îi voi fi alături exact cum îi sunt și acum.”, a conchis fosta Faimoasă.