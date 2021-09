Simona Hapciuc, dezvăluiri cutremurătoare din adolescență! Vedeta a dormit pe străzi. „Când ploua, stăteam sub pasajul Obor, situația era deplorabilă”

Deși acum are tot ce vrea atât pentru ea, cât și pentru fiul ei, viața Simonei Hapciuc nu a fost mereu ușoară. Faimoasa de la „Survivor România” a avut o copilărie și o adolescență grea, plină de violențe și neajunsuri. Vedeta chiar a ajuns să doarmă pe străzi.

Viața Simonei Hapciuc a fost plină de suișuri și coborâșuri. Aceasta a mărturisit că nu a avut o copilărie prea fericită, crescând fără părinți, la bunici. Mama a părăsit-o la vârsta de 3 ani și a plecat în străinătate. Iar la scurt timp, și tatăl ei a plecat în Italia. Aceasta a rămas în grija bunicilor, fiind deseori agresată și muncind din greu.

„Am fost lăsată la părinții ei, în Iași, apoi am fost furată de tatăl meu, fiind dusă la bunicii paterni, în Suceava, unde am crescut până la 16 ani. A fost o copilărie plină de bătăi, plină de muncă, proveneam dintr-o familie săracă.

Tata s-a recăsătorise când eu aveam 6 ani și a plecat cu noua familie în Italia.”, a declarat Simona Hapciuc, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

(CITEȘTE ȘI: EXCLUSIV. SIMONA HAPCIUC, ADEVĂRUL DESPRE RELAŢIA CU ALBERT! SUNT SAU NU CEI DOI ÎMPREUNĂ? „DACĂ NE IUBIM? DA, NE IUBIM”)

„Când ploua, stăteam sub pasajul Obor”

După ce a ieșit de sub tutela bunicilor, Simona Hapciuc a trebuit să muncească din greu pentru a se întreține. Mai mult, atunci când a ajuns în Capitală, Faimoasa a ajuns chiar și pe străzi, dormind în parc și fiind nevoită să se descurce cu doar 3 lei pe zi.

„Am început să muncesc ca ospătar, mergeam de la 9 seara până la șapte dimineața, dormeam până la 12, apoi mergeam de la 2 la liceu până la 7 seara, când mergeam la muncă. Așa am ținut-o doi ani, apoi m-am lăsat de muncă pentru a învăța pentru Bac.

Eu am studiat actoria. Am venit în București, m-am angajat la o cofetărie. M-am bazat pe o verișoară de-a mea, că mă va primi la ea. Mi-a zis să mă descurc, aveam un loc de muncă, dar nu aveam bani de chirie. Așa am ajuns să dorm câteva zile în parcul Obor. Trăiam cu 3 lei pe zi. Mai mâncam resturile de la muncă. Când ploua, stăteam sub pasajul Obor, situația era deplorabilă.”, a mai declarat Simona Hapciuc.

(VEZI ȘI: SIMONA HAPCIUC ȘI ALBERT OPREA, UN NOU CUPLU? DETALIILE CARE I-AU DAT DE GOL PE FOȘTII CONCURENȚI SURVIVOR ROMÂNIA „AL MEU”)