E însărcinată! Sexy-prezentatoarea va deveni mămică pentru a treia oară! Avem primele imagini

Prezentatoarea emisiunii de la galele RXF este însărcinată în trei luni! Este vorba despre Lavinia Tîrzianu, care-și întâmpină invitații în platou alături de Ionuț ”Pitbull” Atodiresei. Vedeta va deveni, astfel, mămică pentru a treia oară! CANCAN.RO are detaliile care vor lua prin surprindere lumea showbiz-ului și vi le prezintă, în exclusivitate.

Lavina Tîrzianu radiază de fericire: este însărcinată, dar a încercat să fie cât se poate de discretă, doar că noi am aflat. Nu știe care va fi sexul copilului, pentru că abia în primăvară va fi efectuată morfologia. Alexandru, soțul ei, este în al nouălea cer, pentru că-și dorea un copil cu aleasa inimii lui.

Soțul Laviniei Tîrzianu își dorește o fetiță care să fie leit mama ei

De altfel, cu mult timp înainte ca prezentatoarea să rămână însărcinată, i-a spus că i-ar plăcea să aibă o fetiță, care să fie exact ca Lavinia, cu ”o fețișoară dulcică”. Mai are, puțin, de așteptat și va afla dacă Cel de Sus i-a ”notat” dorința.

Lavinia și Alexandru au patru copii, doi ai ei, doi ai lui, așa că al 5-lea este binevenit, mai ales că este rodul iubirii lor.

S-au logodit de Crăciun, au petrecut Revelionul la Dubai

Lavina și Alexandru se logodeau în ziua de Crăciun, acum doi ani, la o biserică veche din Capitală, ctitorită în anul 1700. A doua zi, plecau în Dubai, unde petreceau Revelionul.

Cu un an înainte, Alexandru o ceruse de soție. Lavinia avea să dezvăluie, pentru CANCAN.RO, momentele de emoție prin care a trecut. ”Ne-am dorit să facem logodna religioasă în ziua de Crăciun. De sărbătoare, e o sărbătoare de fericire. E mare lucru, pentru că un cuplu din 1000 face cununia de Crăciun. Asta ne-a spus preotul…

Mi s-a împlinit un vis, ca într-o zi de sărbătoare să oficiem logodna. Fără prea multe pregătiri și planuri, pentru că în viață nu e prea târziu să-ți întâlnești sufletul geamăn, cel după care mulți aleargă. Dar vine când vrea Dumnezeu”, a declarat Lavinia (Vezi AICI toate detaliile).

S-au cununat religios la mijlocul lui ianuarie

La jumătatea lunii ianuarie a acestui an, Lavinia și Alexandru s-au cununat religios, în cadrul unui eveniment restrâns, ținut departe de ochii curioșilor.

„Un soț și soția lui stăteau în fața unei oglinzi. Soția a întrebat: «Ce vezi?». Soțul a răspuns: «Totul vieții mele». 14 Ianuarie 2024 a fost ziua cea mai așteptată de noi, căci nimic nu se compară cu trăirile, emoțiile și bucuria unei astfel de zile în CASA Lui Dumnezeu! A fost un eveniment intim, de neuitat, simplu, dar sofisticat, cu naturalețe și puritate.

Mulțumim sfinților părinti, familiei, finilor, nașilor copiilor și părinților spirituali cu adevărat deosebiți și alături de care am creat o frumoasă poveste despre sinceritate, devotament și bunătate! Nu am vrut un EVENIMENT grandios! Am vrut ceva ce nu vom putea uita vreodată, așa că am reușit cu ajutorul oamenilor din jurul meu pe care îi am BINECUVANTARE de la Dumnezeu!

Nu am vrut să supăr pe nimeni, așa că propunem în viitor o petrecere pe cinste de la care nu ne dorim să fie absenți!”, a scris Lavinia Tîrzianu, pe Facebook.

