Prezentatoarea galelor RXF s-a recăsătorit! Fericire maximă la biserică: „Un soț și soția stăteau în fața unei oglinzi”

Fericire maximă pentru prezentatoarea galelor RXF! Lavinia Tîrzianu s-a recăsătorit, iar evenimentul a fost unul intim, ținut departe de ochii curioșilor. Mireasa a transmis și un mesaj emoționant despre ziua cea mare.

În urmă cu aproximativ 3 ani, Lavinia Tîrzianu și-a găsit fericirea în brațele lui Alexandru, un dezvoltator imobiliar. După aproximativ un an de relație, bărbatul a cerut-o în căsătorie. Iar în 2023, chiar de Crăciun, cei doi s-au logodit în biserică. Îndrăgostiții au ales să își pună inelele pe deget în fața lui Dumnezeu.

La un an de la logodnă, Lavinia și Alexandru au decis să facă și pasul cel mare. Cei doi s-au cununat religios duminică, 14 ianuarie. Evenimentul a fost unul intim. Au vrut să țină acest moment departe de ochii curioșilor, așa că doar apropiații le-au fost alături. Totuși, prezentatoarea galelor RXF promite o petrecere fastuoasă în viitor.

„Un soț și soția lui stăteau în fața unei oglinzi. Soția a întrebat: «Ce vezi?». Soțul a răspuns: «Totul vieții mele».

14 Ianuarie 2024 a fost ziua cea mai așteptată de noi, căci nimic nu se compară cu trăirile, emoțiile și bucuria unei astfel de zile în CASA Lui Dumnezeu! A fost un eveniment intim, de neuitat, simplu, dar sofisticat, cu naturalețe și puritate.

Mulțumim sfinților părinti, familiei, finilor, nașilor copiilor și părinților spirituali cu adevărat deosebiți și alături de care am creat o frumoasă poveste despre sinceritate, devotament și bunătate! Nu am vrut un EVENIMENT grandios! Am vrut ceva ce nu vom putea uita vreodată, așa că am reușit cu ajutorul oamenilor din jurul meu pe care îi am BINECUVANTARE de la Dumnezeu!

Nu am vrut să supăr pe nimeni, așa că propunem în viitor o petrecere pe cinste de la care nu ne dorim să fie absenți!”, a scris Lavinia Tîrzianu, pe Facebook.