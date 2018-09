Andreea Marin a rupt tăcerea și a vorbit despre intervenția chirurgicală pe care o va face: ”Nu te joci când e vorba de sănătate”

Andreea Marin a vorbit despre intervenția chirurgicală pe care o va face peste aproximativ o lună. Dacă până acum a fost discretă, iată că vedeta a rupt tăcerea și a mărturisit cum va decurge totul.

Andreea Marin nu a vrut să vorbească despre operația pe care o va face deoarece a vrut ca medicii să îi facă toate investigațiile medicale necesare. Iar acum vedeta a mărturisit că va ajunge pe masa de operație peste o lună pentru a-i fi extripată o formațiune din zona cervicală. (CITEȘTE ȘI: ANDREEA MARIN, ANUNȚ DESPRE MĂRITIȘ: ”ESTE ȘI NORMAL DUPĂ…”)

„Da, desigur, astfel de vești sunt puțin exagerate. Nu e nimic grav, astăzi am făcut RMN-ul, a fost bine. Nu e o formațiune care să mă ducă cu gândul către probleme. Am o cocoașă care nu e bine să fie în zona cervicală. Peste o lună voi face operația, totul va fi bine, e o problemă temporară. Mai greu mi-a fost să stau în aparatul de RMN astăzi, să fiu sinceră. Oamenii m-au liniștit pentru că nu mai puteam respira. Nu mă panichez, dar sunt un om practic și rămân în felul acesta și în privința problemelor de sănătate. Eu sunt de părere că e mai bine să știu mai din timp, când pot să fac ceva. Am vreo 5-6 operații, făcute de nevoie, nu te joci când e vorba de sănătate. Avem datoria și față de copii noștri să le aratăm că așa trebuie făcut.”, a povestit Andreea Marin, la Răi Da’ Buni.

Operația va necesita anestezie generală

Andreea Marin va suferi, curând, o intervenție chirugicală, care nu este deloc simplă. Operația va necesita anestezie generală, însă, la final, prezentatoarea TV ca scăpa de toate problemele de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă. (VEZI ȘI: ANDREEA MARIN A OPRIT MAȘINA ȘI I-A RIDICAT CAPOTA: “PROBLEME? NU PENTRU MULT TIMP!”)

”Aşa l-am cunoscut pe domnul doctor, la recomandarea altcuiva, după ce am aflat câteva cazuri absolut impresionante şi am căpătat încredere la prima consultaţie, am văzut cât de cald este ca om, cât de simplu şi modest. Mi se pare că valoarea reală e acolo.”, mărturisea recent Andreea Marin.