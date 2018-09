Andreea Marin, anunț despre măritiș: ”Este și normal după…”

Trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproape un an și jumătate și toată lumea se întreabă dacă Andreea Marin va ajunge, din nou, în fața altarului. Ei bine, vedeta a dat cărțile pe față și a spus adevărul gol-goluț despre o posibilă căsătorie cu alesul inimii sale. (VEZI CUM ÎȚI POȚI LUA APARTAMENT ÎN BUCUREȘTI ÎN 6 LUNI)

Andreea Marin și-a găsit, din nou, fericirea în brațele lui Adrian Brâncoveanu, un bărbat şarmant, care, în plus, are şi o importantă funcţie peste hotare, cea de consul. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape un an și jumătate, iar distanța se pare că i-a apropiat și mai mult. Așa că o singură întrebare este pe buzele tuturor: va ajunge vedeta, din nou, în fața altarului?

"Nu știu, nu știu să spun asta. Deocamdată nu ne gândim la lucrul acesta. Este și normal după niște experiențe de viață care n-au fost tocmai reușite. Noi suntem împreună de aproape un an și jumătate și ne înțelegem extrem de bine, deși teoretic, fiind la distanță, ar fi imposibil, nu-i așa? Mai bine decât atunci când eram cu cineva în care nu puteam să am încredere. Ne vedem destul de des, în fiecare lună, nu se pune problema să stăm departe prea mult…", a spus Andreea Marin la Teo Show.

Andreea Marin, pe mâna medicilor

Andreea Marin se confruntă cu probleme de sănătate. Proaspăt venită din vacanță, vedeta va ajunge pe mâna medicilor din România pentru o intervenție chirurgicală. Andreea Marin nu a vrut să vorbească despre problemele de sănătate cu care se confruntă deoarece așteaptă decizia specialiștilor.

„Abia am descoperit doctorul. Am vrut să fac operaţia la noi acasă. Nu este ceva grav, abia săpămâna viitoare voi putea povesti. Atâta vreme cât nu ştiu rezoluţia doctorului vă spun săptămâna viitoare. Nu mă plâng oricum ar fi viaţa", a spus Andreea Marin la o emisiune tv.