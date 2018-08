Andreea Marin (43 de ani) este una dintre cele mai elegante femei din România. Frumusețea ei este recunoscută, iar faptul că e mereu îngrijită și aranjată la evenimentele mondene este un lucru bine știut. Cu toate acestea, când nu este pe covorul roșu, „zâna” se îmbracă și se comportă ca orice femeie perfect normală. Vedeta a fost surprinsă recent ieșind de la un salon de înfrumusețare, îmbrăcată într-o pereche de pantaloni scurți și un tricou lejer.

De ceva vreme, Andreea Marin încearcă să dea jos kilogramele în plus. Vedeta merge la sală și la saloane de înfrumusețare pentru a se asigura că arată perfect. Nu are nicio operație estetică, însă are grijă de ea cu diferite tratamente naturale. „Zâna” a fost fotografiată recent ieșind de la un salon, potrivit click.ro. Îmbrăcată într-o ținută lejeră, Andreea Marin a dat fuga până la un salon din Pipera, acolo unde și-a făcut pedichiura. Vedeta a ieșit după aproximativ o oră, în șlapii de unică folosință de la salon, pentru că nu a avut răbdare să i se usuce oja. (Citește și Andreea Marin a izbucnit în lacrimi, după ce a ajuns acasă. Ce a pățit)

Celebra prezentatoare este o femeie care se îngrijește mult. Pe rețelele de socializare. Andreea Marin postează mereu fotografii cu ea în sala de sport, bea sucuri naturale și merge la ședințe de slăbit. Rezultatele se văd, dar Andreea Marin mai vrea să slăbească puțin, pentru că mai are de dat jos câteva kilograme.

„Prea puţin mă interesează, generic vorbind, ce-i place ochiului. Din perspectiva mea, frumuseţea înseamnă sănătate, echilibru, pentru că dacă eşti un om echilibrat, faţa îţi este luminoasă, iar corpul are o formă armonioasă. Până la urmă nu suntem toţi croiţi să urcăm pe un podium. Dar este un podium al vieţii noastre personale, sociale, iar eu consider că pe acela trebuie să urcăm cu fruntea sus şi cu spinarea dreaptă”, a declarat Andreea Marin pentru sursa citată. (Vezi aici Am filmat-o pe Andreea Marin camuflată la medic!)