Andreea Marin a izbucnit în lacrimi, după ce a ajuns acasă. Ce a pățit vedeta: “Sunt inimi care bat departe de mine”

A fost o după-amiază emoționantă pentru Andreea Marin! Fosta “zână” a surprizelor, care a dăruit milioane de clipe de neuitat oamenilor atât în fața camerelor de filmat, cât și în spatele lor a avut parte de o bucurie neașteptată după ce a ajuns acasă. Fericirea pe care a simțit-o i-a adus lacrimi în ochi și, după ce s-a liniștit, ea a împărtășit fanilor ce i s-a întâmplat.

Andreea Marin, în lacrimi după ce a primit un colet-surpriză

Andreea Marin a primit un dar de suflet de la o femeie pe care vedeta a ajutat-o într-un moment dificil din viață. Simona i-a devenit între timp prietenă fostei prezentatoare, iar astăzi, ea a surprins-o cu un tricou personalizat făcut chiar de ea și o scrisoare în care a așternut câteva gânduri emoționante. Pe tricou, aceasta a pictat o violetă, care are în interiorul petalelor o copilă care doarme.

“Nu de putine ori am fost intrebata de ce surprize am avut parte eu, cea care pune la cale surprize de cand se stie. Sunt norocoasa, am de unde alege, multumesc lui Dumnezeu si oamenilor-minune care-i sunt „ucenici” aici, pe pamant. Surpriza este cu atat mai sensibila, profunda, pura si iti umple sufletul cand vine de acolo de unde nici nu ai cum sa te astepti. Sunt inimi care bat departe de mine, dar la unison cu inima mea, oameni pe care nu i-am intalnit fata in fata, dar o fapta sau o vorba rupta din suflet si spusa la momentul potrivit a insemnat enorm pentru ei, cand aveau mai mare nevoie de o motivatie, un sprijin, o idee benefica. Sa aflu ca, fara sa stiu macar, am fost omul potrivit la locul potrivit si asta a contat pentru viata altui om, asta e o surpriza ce ma face sa inteleg ca merita sa merg inainte, pe drumul meu, care e si drumul altora si pentru care am mereu o mare responsabilitate. Simona, pe care nu o cunosc decat acum, prin intermediul tricoului sau pe care a pictat pentru mine cu talent o Violeta gingasa ( nimic mai potrivit pentru mine) , a depasit anul trecut o cumpana care a adus-o la limita dintre viata si moarte. Dar acum este din nou bine, e o invingatoare si un om pozitiv, o inspiratie pentru cei din jur, iar marturisirea ei din scrisoarea trimisa mie mi-a adus lacrimi si bucurie, in acelasi timp. Cumva, nu stiu cum, in povestea reusitei ei, sunt si eu o…lumina. Ma onoreaza si iti multumesc, draga Simona Busoiu ! Un gand bun, cu toata dragostea! #pretuiesteviata”, a scris Andreea Marin pe contul ei de Facebook.

Tricoul i-a ajuns cu atât mai repede în inimă vedetei, mai ales că o duce cu gândul la fiica ei, Violenta. Andreea Marin a făcut publice câteva rânduri din scrisoarea, care a făcut-o să aibă lacrimi în ochi.

“Nu sunt maestră într-ale scrisului și nici nu mi-au plăcut vreodată cuvintele pompoase și goale… am preferat să spun ce simt cu ajutorul pensulei.

Da, am scris această scrisoare, pentru că am vrut să vă mulțumesc pentru toate lucrurile frumoase pe care le-am învățat de la dumneavoastră, mulțumesc pentru fiecare lecție de viață împărtășită, mulțumesc pentru curajul și puterea de a merge înainte , mulțumesc pentru îndrederea pe care o am acum în mine, mulțumesc pentru că m-ați învățat să fiu un om puternic și frumos” sunt gândurile scrise de Simona cunoscutei vedete.

Andreea Marin are o fiică din mariajul cu Ștefan Bănică Jr.

Andreea Marin s-a născut pe 22 decembrie 1974, în Roman, județul Neamț. Fosta prezentatoare tv a fost căsătorită din 1995 până în 2000 cu Cristian Gheorghiță. În ianuarie 2006 Andreea s-a recăsătorit, cu Ștefan Bănică Junior, iar pe 15 decembrie 2007 a născut-o pe Ana Violeta, primul lor copil. După 7 ani de căsnicie, cuplul și-a anunțat divorțul printr-un mesaj postat pe Facebook.

Pe 19 decembrie 2013, Andreea Marin s-a căsătorit civil cu Tuncay Öztürk, un fizioterapeut turc. După doi ani și nouă luni, mai exact pe 27 octombrie 2016, Andreea Marin a anunțat că divorțează de Tuncay Ozturk pe aceeași rețea de socializare, așa cum a procedat și la despărțirea de Ștefan Bănică Jr.

În prezent, Andreea Marin trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de un angajat al Ministerului Afacerilor de Externe. Cei doi și-au asumat relația la începutul lunii octombrie 2017