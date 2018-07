Andreea Marin o ajută pe Magda Coman, celebrul model imobilizat într-un scaun cu rotile, să nască! Poza emoționantă pe care a făcut-o înainte să cunoască bebelușul

Astăzi, Andreea Marin retrăiește emoțiile pe care le-a simțit atunci când a devenit pentru prima dată mămică! Și asta pentru că fosta “zână” a surprizelor este alături de cunoscutul model imobilizat într-un scaun cu rotile, Magda Coman. Înainte să intre în sala de nașteri, vedeta și prietena ei s-au fotografiat pe holurile unui spital din București. Imaginea cu ele a fost însoțită de un mesaj emoționant scris de Andreea Marin.

Citește și: Am filmat-o pe Andreea Marin camuflată la medic!

Magda Coman, celebrul model în scaun cu rotile, mămică pentru a doua oară

De-a lungul sarcinii, Andreea Marin i-a fost alături Magdei, care devine astăzi mamă pentru a doua oară.

Citește și: Andreea Marin, de urgență la spital! Are probleme cu inima. Mesaj emoționant postat de vedetă

“(…). Aceasta zi e una speciala pentru mine si mai ales pentru Magda: dupa aproape 9 luni in care ea a avut parte de grija si caldura echipei Spitalului (…), medicul sau fiind minunatul doctor Silviu Pruna, ea s-a internat azi pentru a aduce pe lume al doilea copil, nasterea are loc chiar acum.

Prima nastere a Magdei a fost un fenomen medical, caci pentru o persoana ce traieste in scaunul cu rotile, o sarcina si nasterea nu sunt deloc usoare si e nevoie de o atentie mult mai mare si o grija sporita decat in mod normal. Dar totul poate fi bine cand ai oamenii potriviti alaturi! Multumesc (…). ca ati raspuns pozitiv la rugamintea mea si v-ati asumat cele 9 luni de sanatate si supraveghere atenta pentru Magda si bebelusul ei, pe care-l asteptam cu drag!

Alaturi de Magda Coman, ma vedeti an de an pe scena Galei Atipic Beauty de la Palatul Parlamentului. O traditie pe care o ducem mai departe si in octombrie anul acesta, e seara aceea minunata in care tineri pe care dizabilitatea nu ii impiedica sa aiba realizari extraordinare in viata urca pe podium alaturi de persoane publice din televiziune, teatru, muzica, sport, afaceri, intr-o defilare de moda inedita si transmit, alaturi de designerii ale caror creatii le poarta, un mesaj profund: frumusetea nu sta in aparente! Nu privi intai scaunul cu rotile, lasa deoparte ideile preconcepute, de cele mai multe ori, acesti oameni sunt luptatori cu realizari nemaipomenite, care ne ofera adevarate lectii de viata prin exemplul lor. Nu exista nu se poate, iata!”, a scris Andreea Marin pe pagina ei de Facebook.



Citește și: Andreea Marin, gest de iubire pentru bărbatul din viața ei: ”Împreună!”

Magda Coman mai are o fetiţă. Al doilea copil este băiat. Micuțul va fi numit Elisei, prenume ales de părinţi din Biblie.