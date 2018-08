Andreea Marin a spus adevărul despre vizitele dese la medic din ultima perioadă: “Inima mi-a dat nişte palpitaţii”. Diagnosticul primit de la medici

Luna trecută, Andreea Marin a fost surprinsă de paparazii CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, de două ori mergând la medic, iar în cadrul unui interviu oferit recent a făcut câteva mărturisiri despre aceste vizite făcute în cabinetul specialistului. În timpul declarațiilor, fosta “zână” a surprizelor a vorbit și despre o insulă superbă în care și-a promis că va merge în fiecare an, dar și despre relația pe care o are cu fiica ei, Violeta, din căsătoria cu Ștefan Bănică Jr.

Andreea Marin, despre diagnosticul primit după ce a mers la medic

În vârstă de 43 de ani, Andreea Marin a dezvăluit că problema de sănătate are legătură cu inima, care a făcut-o să aibă câteva palpitații și a decis să meargă să fie consultată de un specialist. Ea a subliniat că nu e nimic grav și nu a dorit să spună ce diagnostic i-a pus medicul cardiolog.

“Nu am avut probeme de sănătate. Am avut o mică problemă la un moment dat, dar să nu o exagerăm. Are omul dreptul să se mai ducă la un control. Inima mi-a dat nişte palpitaţii, dar nu a fost ceva grav. Există semne care îţi spun că uneori trebuie să laşi ritmul, să nu te stresezi atât de mult pentru lucruri care nu merită şi să ai echilibru în tot ceea ce faci”, a dezvăluit fosta prezentatoare în cadrul emisiunii “Cool Summer Nights”.

“Mi-am propus să merg întreaga viaţă în Capri, în fiecare an, măcar câteva zile. E un loc cu o enerie specială. Undeva pe vârful muntelui acolo sus mă aşteaptă mereu casa lui Axel Munthe. Cred că e o energie care mă atrage. Să nu mai vorbesc de culoare, de lumină, de mare, de munte (…) Am avut multe ocazii să plec din ţară şi nu, nu îmi doresc lucrul acesta, iubesc acest loc. Îmi place să vorbesc în limba mea. (…).”, a mai spus vedeta în aceeași emisiune TV.

Mai jos sunt trei poze din multele făcute în vacanța din Capri în care a fost la începutul lunii lui Cuptor.

Unul dintre tabieturile pe care le are alături de fiica sa zi de zi este reprezentat de vizionarea filmelor inspiraționale. Ulterior, Andreea Marin și Violeta discută pe baza evenimentelor petrecute și descoperite în pelicule.

“Nu am înotat până la vârsta asta, nu am învăţat să înot. Dau din lăbuţe aşa, măă menţin la suprafaţă, dar, pur şi simplu, nu ştiu să înot. Nici nu evoluăm dacă avem impresia că le ştim pe toate. Până la 80 de ani, dacă o să îmi fie dat să trăiesc, am de învăţat, am de iubit, am de trăit şi am bucurii de îmbrăţişat.

Violeta are aproape 11 ani, îmi ajunge la umăr. Mă bucur că mă împlinesc prin copilul meu. Pentru un părinte e cea mai mare realizare. Trebuie să fim prieteni cu copiii noştri, dar nu trebuie să treacă o limită a bunului simţ. Eu sunt de părere că există o vârstă pentru toate. Încearcă şi ea să împingă limitele. Acum avem nişte discuţii foarze frumoase. Ne-am făcut împreună un plan de viaţă. În fiecare zi vedem filmuleţe inspiraţionale şi le discutăm. O văd impulsionată să facă lucruri frumoase. (…). De la animale copiii pot învăţa foarte multe. Noi avem o mulţme de animale acasă”, a mai povestit Andreea Marin.

Andreea Marin are o fiică din mariajul cu Ștefan Bănică Jr.