Andreea Marin trăiește în prezent o frumoasă poveste de dragoste. Vedeta a vorbit deschis despre asta, dar și despre stilul de viață pe care îl are în ultima perioadă, în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, filmată chiar în casa vedetei.

Andreea Marin a mărturisit că weekend-urile în care se deconecetează total de la rutina de zi cu zi pentru a petrece timp cu iubitul ei sunt o necesitate.

„Da, aceasta este o regulă. Pentru că vrem să rezistăm împreună și pentru că ținem unul la celălalt și prețuim timpul nostru împreună. Și da, facem asta pentru că o relație nu poate rezista fără prezența fizică. Ne vedem atât de des cât putem. Sau undeva la mijlocul drumului, sau vine el acasă. Îmi place când viața îmi aduce ceva nou, nu compar experiențele între ele și îmi place când viața îmi arată că toate ideile mele preconcepute nu stau în picioare pentru că se poate să fie mai bine și mai frumos într-un fel pe care nu l-am plănuit”, spune Andreea Marin.

Cine este iubitul Andreei Marin

E dragoste mare între Andreea Marin şi noul ei iubit, Adrian Brâncoveanu. Cei doi îndrăgostiţi se poartă ca nişte adolescenţi. Iubitul Andreei Marin este un bărbat şarmant, care, în plus, are şi o importantă funcţie peste hotare, cea de consul. Adrian Brâncoveanu are 32 de ani și lucrează de mai mulți ani la MAE, acum având funcția de consul al Ambasadei României la Tripoli, în Libia. Din cauza conflictelor din regiune, personalul ambasadei a fost relocat în Tunisia.