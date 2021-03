Andreea Marin, despre reacțiile adverse pe care le-a avut după vaccinul cu AstraZeneca: “Dureri de mușchi și stare de astenie generală”

Andreea Marin este una dintre persoanele publice din România care s-a imunizat cu serul AstraZeneca. Prezentatoarea de la TVR2 a subliniat că doza care i-a fost administrată nu a fost din lotul ABV2856 care a provocat numeroase probleme în alte state europene; de altfel, în multe dintre aceste țări, vaccinarea cu AstraZeneca a fost suspendată. În timpul declarațiilor, vedeta a mărturisit și cu ce reacții adverse s-a confruntat.

Andreea Marin, despre reacțiile adverse după vaccinul cu AstraZeneca

În vârstă de 46 de ani, Andreea Marin a fost invitata lui Cristi Brancu în platoul de la “Exclusiv VIP”, emisiune difuzată de Prima TV, unde a vorbit despre experiența vaccinării anti-COVID-19. Potrivit dezvălurilor sale, fosta Zână a Surprizelor a avut 48 de ore mai dificile, cu reacții adverse, după ce s-a imunizat cu serul AstraZeneca

“Nu a fost chiar o plăcere, nu mă așteptam să am reactia asta. Am avut 2 zile de stat în pat și eu stau în pat doar legată. Am avut dureri puternice de muschi, de sus până jos, fără temperatură. Am facut controversatul vaccin, dar nu din acel lot. E normal să ne punem întrebări, să ne gândim la toate, dar am decis ca voi face și a doua rundă. Dacă zicem cât mai mulți nu s-ar putea să nu ne fie bine împreună”, a declarat Andreea Marin.

În cadrul interviului, îndrăgita vedetă a spus că fiica ei s-a luptat cu temutul virus SARS-CoV-2 înainte de Revelion. Violeta Bănică a stat izolată trei săptămâni în casă, iar mama sa a găsit o modalitate ca ea să se bucure de bradul împodobit de Crăciun. În plus, a mai subliniat Andreea Marin, abia așteaptă să meargă la rapel.

“Fiica mea a avut o formă ușoară, s-a izolat și am stat total separate. Ne-am testat și noi de multe ori, însă am ieșit negativ. Violeta a luat virusul din afara casei. Din fericire, ea are o mică garsonieră, cu tot ce îi trebuie, în casă, și s-a putut izola. Era chiar între Crăciun și Revelion și i-am pus un brăduț la ușă. Ba chiar am găsit o chestie din plastic cu care am izolat intrarea, ca să poată deschide ușa ei și să vadă brăduțul. A fost dificil pentru că am comunicat despărțiți, a trebuit să se descurce singură, să își ia pastilele, însă a fost foarte ascultătoare. Cred că fiecare generație are de învătat lecțiile ei”, a mai povestit Andreea la “Exclusiv VIP”.

Sursa foto: Facebook