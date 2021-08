Andreea Marin, dezvăluiri despre emisiunea „Surprize, Surprize”. Cum arăta prezentatoarea TV în acea perioadă

Timp de 9 ani și 18 sezoane, Andreea Marin a fost gazda emisiunii Surprize, Surprize! Pentru mulţi vestea că frumoasa brunetă nu va mai prezenta celebrul show a venit ca un trăsnet. În cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre acea perioadă şi a dezvăluit de ce a renunţat la proiectul care a făcut-o celebră.

Andreea Marin a avut un succes răsunător cu emsiunea Surprize, Surprize. Milioane de români aşteptau cu nerăbdare în faţa micilor ecrane poveştile prezentate în cadrul show-ului.

La acea vreme, mulţi nu au înţeles de ce Zâna Surprizelor așa cum fanii îi spuneau a renunţat la proiect. Decizia sa a fost intens dezbătută, însă Andreea Marin a fost cea care a clarificat situaţia în cele din urmă.

„Eu am decis să renunț la Surprize, Surprize din cauza sarcinii. Fetița era în burtica destul de mare. Emisiunea ar fi continuat dacă aş fi acceptat, dar așteptasem atât de mult acest copil încât am decis să fiu mama full time. Am dus misiunea mea ca prezentator al unui program greu de televiziune, dar și de director al programului până în luna a opta.

Abia mai urcam scările acelea de la emisiune. Am născut-o cu o săptămână înainte de termen pentru că prin decembrie am dansat de bucurie. Ar fi trebuit să se nască chiar de ziua mea. A fost o mare bucurie şi este până azi…”, dezvăluit Andreea Marin, la Canal 33.

Ce salariu avea Andreea Marin

Ca în orice început şi cel al Andreei Marin a fost destul de dificil. În primii ani de muncă, bruneta făcea interviuri pe stradă, iar perioada respectivă a fost foarte grea pentru ea. Din banii primiți își permitea să își cumpere pe lună doar o sticlă cu suc accidulat și să își plătească taxiul de la cămin până la muncă.

CITEŞTE ŞI: ANDREEA MARIN, PREGĂTITĂ SĂ DEVINĂ MĂMICĂ PENTRU A DOUA OARĂ! VEDETA ÎȘI DOREȘTE UN COPIL CU ADRIAN BRÂNCOVEANU. „SUNTEM PREGĂTIȚI”

Mai mult decât atât, Andreea Marin a mai dezvăluit şi faptul că la acea vreme, nu deținea piese vestimentare scumpe, pentru că nu își permitea. Totodată, vedeta își amintește că era plătită cu jumătate de normă.

”Aveam un singur sacou. Nu aveam nimic scump, nu-mi permiteam să port nimic scump. În timp am evoluat, dar nu neapărat ca şi buget (…) Am rămas fără bani de la o lună la alta de foarte multe ori. Eu nu am fost plătită bine, în ciuda impresiei generale până departe, eram chiar la Surprize. Până nu am început să fiu directorul acestui program nu am început să fiu plătită bine, să ne înţelegem bine! Eram îmbrăcată bine doar la emisiune”, își amintește vedeta, potrivit VIVA.

”Eram plătită cu jumătate de normă, salariul era şi aşa mic”

”Am luat-o de la zero. Cu interviuri făcute pe stradă, am învăţat totul de la început. Nu ţin minte exact salariul în bani, dar pot să spun că eram plătită cu jumătate de normă, salariul era şi aşa mic. Puteam să-mi cumpăr pe lună doar o sticlă de suc accidulat, pe care azi nu-l mai beau, şi să-mi plătesc taxiul de la cămin până la muncă, dus întors, pentru că voiam să fiu elegantă. Eram o doamnă şi îmi doream să merg pe tocuri”, a mai povestit Andreea Marin.

O fostă dansatoare de la ”Surprize, surprize”, dezvăluiri din culise

Pentru Raluca Petrică, emisiunea ”Surprize, surprize” a fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața sa, după cum a povestit chiar ea.

Tânăra a mărturisit faptul că producția avea în spate sute de oameni extrem de bine pregătiți pentru a rezolva orice situație neprevăzută, iar emisiunea să meargă înainte fără probleme.

Cât despre Andreea Marin, tânăra povestește faptul că au rămas prietene bune chiar și după încheierea filmărilor, potrivit wowbiz.ro

„Surprize,Surprize a fost o experiență extraordinară, am atâtea amintiri minunate, emoții constructive, multă bucurie în suflet, deoarece făceam ceea ce îmi plăcea! Incidente cred că erau la fiecare ediție, însă marea echipă ”Surprize-Surprize” era formată din oameni foarte bine pregătiți, care mascau totul în diferite feluri, astfel încât multe cunoștințe mă întrebau după aceea dacă așa trebuia să se întâmple sau nu. Cu Andreea am rămas prietene de suflet, m-a ajutat foarte mult”, a declarat Raluca Petrică, pentru Playtech-Impact.

Sursă foto: Arhivă Cancan