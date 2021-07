Andreea Marin, pregătită să devină mămică pentru a doua oară! Vedeta își dorește un copil cu Adrian Brâncoveanu. „Suntem pregătiți”

Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu formează un cuplu de aproximativ patru ani, cei doi sunt extrem de discreți cu viața privată, însă relația lor pare că merge ca pe roate. Mai mult, cei doi sunt pregătiți să treacă la nivelul următor și să devină părinți.

Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, Andreea Marin a vorbit puțin despre viața personală și a dat câteva lucruri din casă. Vedeta a mărturisită că actuala relație este perfectă și că este pregătită să devină, din nou, mămică. Se pare că ea și Adrian Brîncoveanu își doresc un copil și chiar „lucrează" la asta.

Andreea Marin a declarat că este pregătită ca în orice moment să devină mămică pentru a doua orară, semn clar că ea și actualul partener funcționează cât se poate de bine împreună și sunt gata pentru nivelul următor.

„De ce nu? Da. Dumnezeu e acolo Sus și vom vedea dacă își va dori și El să se întâmple lucrul acesta. Noi suntem pregătiți în orice moment”, a declarat Andreea Marin, în cadrul unei emisiuni tv.

Fiica Andreei Marin își dorește un frățior sau o surioară

Legat de acest subiect, Andreea Marin a mai dezvăluit că a primit binecuvântarea fiicei sale. Vedeta a declarat că Violeta își dorește să devină sora cea mare și este încântată de apariția unui nou membru al familiei. Mai mult, tânără se înțelege perfect cu frații ei vitregi și nu ar deranja-o ca lista să devină mai lungă.

„Violeta are o părere foarte bună despre acest subiect. Mai are doi frați, de ce nu ar mai vrea încă o soră sau un frate? Nu sunt vitregi, noi nu privim lucrurile așa în familia noastră. Eu am și o mamă de-a doua pe care nu pot numi „mamă vitregă”, pentru că acest termen are așa o conotație negativă și nu e cazul. Se înțeleg foarte bine”, a mai spus Andreea Marin.

