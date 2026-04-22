Andreea Popescu face lumină despre colaborările din online. Cine este bărbatul care îi bagă bani în buzunar: “Îi datorez viața”

Andreea Popescu este, fără doar și poate, în centrul atenției după ce ea și fostul soț s-au separat în urma infidelității influenceriței. Așa cum vă povesteam, vedeta s-a mutat din penhouse-ul de 4 milioane de euro după ce a fost „evacuată”, iar acum stă într-o locuință mult mai modestă. În plus, fosta dansatoare încearcă să mai facă un ban așa că și-a făcut conturi pe toate platformele virtuale de vânzare a articolelor din casă. Mai întâi, vedeta a intrat în gașca Trendyol, apoi a luat cu asalt platforma Vinted, iar acum explică motivul pentru care a decis să-și vândă articolele din casă.

După despărțirea de Rareș Cojoc, Andreea Popescu s-a reinventat și a decis să facă bani „și din piatră seacă”. Este de înțeles căci, așa cum știm, influencerița nu mai are luxul cu care era obișnuită în trecut: nu mai stă în penhouse-ul de 4 milioane de euro, nu mai are „armata” de ajutoare din casă, astfel că este nevoită să se adapteze. Dacă până zilele trecute, vedeta se etala cu hainele și bijuteriile scumpe, acum a decis ca garderoba sa de influencer să mai și producă, nu doar să impresioneze pe Instagram.

Andreea Popescu spune motivul pentru care își vinde hainele: „Am bani în cont”

În urmă cu câteva zile, Andreea Popescu și-a anunțat urmăritorii prin videoclip care seamănă cu o campanie că și-a făcut cont pe Vinted. Influencerița spunea că a intrat într-o nouă eră și este gata să se despartă de mai multe articole care nu o mai definesc. În acest fel, nu a făcut doar o curățenie drastică prin dulap, ci și un bănuț în plus. Dar, ceea ce a ținut să puncteze bruneta este că prezența ei pe astfel de siteuri nu ar avea vreo legătură cu nevoia urgentă de bani. Nu acesta ar fi motivul pentru care vinde hainele și accesoriile și, inclusiv, jucăriile copiilor. Faptul că activează pe această platformă face parte dintr-un parteneriat comercial, spune ea.

„Este un contract pe care eu îl am cu Vinted, toți influencerii care au campanii cu acest site și își vând hainele din dulap pentru că acesta este conceptul, acesta este brief-ul, așa trebuie făcut”, a povestit Andreea Popescu.

Mai mult decât atât, influencerița susține că nu urmărește sp câștige bani din vânzarea efectivă a articolelor, ci doar să obțină mai mult spațiu în casă (de înțeles, nimic de comentat). Din acest motiv, Andreea listează articolele la prețuri foarte accesibile, iar la banii din cont nici nu se uită (momentan).

„Eu nu fac bani din Vinted, de aceea le dau așa ieftin pentru că nu mă interesează, am și un cont acolo, am bani în cont.Contul nici nu l-am accesat și de fapt nici n-am pus contul ca să-mi intre bani undeva, pentru că este a doua campanie pe care eu o am cu ei”, a susținut influencerița

Cât despre conturile create pe Trendyol și Vinted, influencerița spune că sunt parte din strategia ei depromovare și colaborare cu diverse branduri, nu o sursă directă de venit din vânzarea hainelor personale.

„Deci eu bani nu fac din vânzare de haine, fac din campanii cu brand-uri, asta datorită agenției la care mă aflu și managerului meu căruia îi datorez viața și care îmi dă foarte mult de muncă: asocieri cu branduri, brand-urile se asociază cu imaginea ta, iar tot asociezi cu brandurile”, a mai spus fosta lui Rareș Cojoc.

