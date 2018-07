Andreea Raicu împlinește astăzi vârsta de 41 de ani și rămâne una dintre cele mai frumoase femei din România. Chiar dacă nu mai apare prea des la televizor, vedeta are proiecte online prin care ține legătura cu toți fanii ei.

Andreea Raicu a debutat ca model, câștigând câteva importante concursuri de modelling apoi a intrat în televiziune unde s-a consacrat prezentând emisiuni importante de divertisment ca Big Brother și Megastar. Este percepută ca un „fashion icon”, un promotor al stilulul și bunului gust în vestimentație

Astăzi, vedeta împlinește 41 de ani și va avea, ca în fiecare an, toți prietenii aproape, dar și familia. Unul dintre cadourile pe care Andreea le-a primit, sau mai bine spus și l-a oferit, a fost un site cu numele ei, andreearaicu.ro, proaspăt relansat, care are deviza ”Tu în echilibru cu tine”.

Mesajele de felicitare au început să curgă de la primele ore ale dimineții pentru ea. ”

Surprizele nu se vor opri însă aici pentru ea.

Ce zodie este Andreea Raicu

Sensibilitatea, dar și ambiția Andreei Raicu este dată și de zodia ei – rac. Este cunoscut faptul că femeile din această zodie are viața controlată de emoții și ele vin adesea în valuri care mătură totul în cale, mai ales în relațiile cu partenerii nepotriviți. Într-o singură oră, femeia rac poate fi încăpățânată, docilă, furioasă, cuminte, împăciuitoare și deznădăjduită, ceea ce îi zăpăcește pe mulți oameni, indiferent de semnul lor zodiacal.

Rochii Andreea Raicu

Unul dintre proiectele de suflet ale Andreei Raicu este showroom-ul cu rochii pe care îl deține de câțiva ani.

”Am testat un model de business preluat din America, inexistent la momentul respectiv pe piața din România. Vorbim de decizia de a avea un atelier de creație propriu și de faptul că întreaga producție este coordonată de noi, astfel încât aceasta a crescut direct proporțional cu vânzările. Totul a crescut organic, treptat și au existat momente în care nu puteam produce anumite produse, pentru că depindeam de foarte mulți alți factori. Produse pe care clienții le doreau, dar pur și simplu nu le puteam livra, pentru că materialul era blocat pe undeva, din diferite motive. Fiind un brand de haine încă tânar pentru public, există o creștere constantă a vânzărilor. Bineînțeles că ne folosim de toate canalele de social media, de newsletter și alte campanii dezvoltate împreună cu echipa de marketing”, a declarat Andreea într-un interviu mai vechi.

Cine este iubitul Andreei Raicu

Andreea Raicu a trăit multe până la vârsta de 39 de ani și a avut mulți iubiți celebri, printre care Tudor Chirilă sau Cristian Chivu.

Anul rtecut, tot de ziua ei, Andreea s-a afișat cu un bărbat despre care s-a presupus că este iubitul ei. Surprinzător a fost că acelaşi bărbat este cel care a adus tortul şi i-a cântat ”La mulţi ani” la petrecerea aniversară, semn că e o persoană importantă pentru ea. Sau a fost. Rămâne să vedem dacă mai apare și în pozele de aniversarea de astăzi.

Cum arată Andreea Raicu nemachiată

S-a făcut mult caz până acum despre cum arată Andreea Raicu nemachiată.

“Oamenii îmi recomandă să mă machiez, se miră că am cearcăne sau că nu-mi stă părul impecabil. Cum de îmi permit să fac publice poze aşa… neprelucrate?! Sinceră să fiu, nu mă supără aceste observaţii! De ceva vreme. De ce? Pentru că mi-am dat seama că nu eu am o problemă. Eu sunt o femeie de 37 de ani. Da, am zile când sunt obosită şi am pungi sub ochi şi părul e ciufulit şi nu port stilettos şi nici rochii cu trenă. Da, sunt un om cât se poate de normal, nu o păpuşă Barbie. Eu mă accept aşa cum sunt, cu toate “defectele” pe care mi le impută o parte a publicului. Prefer să respect realitatea înainte de a construi castele de nisip din fond de ten şi pudră! Da, vă mărturisesc ca ani de zile si pe mine m-au complexat cearcănele pe care le am uneori. După ce am înţeles ce minunat e să te bucuri de corpul tău, să faci sport, să te simţi bine în pielea ta – fie ea şi ridată – după ce m-am acceptat, am scăpat de acest complex”, a scris Andreea Raicu pe blogul ei.

Andreea Raicu, pe Facebook și Instagram

După ce a renunțat la televiziune, Andreea și-a concentrat atenția pe platformele de socializare, acolo unde își anunță toate proiectele și împarte din planurile de viitor cu toți fanii ei. Pagina ei de Facebook și cea de Instagram a adunat sute de mii de abonați.