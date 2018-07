Andreea Raicu s-a despărțit de iubit înainte de ziua ei. Cătălin Măruță a dat-o de gol în direct la TV

Astăzi, 18 iulie, Andreea Raicu a împlinit 41 de ani și chiar de ziua ei de naștere, vedeta a acceptat invitația lui Cătălin Măruță, care i-a pregătit mai multe surprize în direct la televizor. La un moment dat, prezentatorul TV a dat-o de gol pe sărbătorită că e din nou o femeie singură și s-a oferit să o ajute să își găsească alesul curând. Mai mult, actrița Malvina Cservenschi i-a urat Andreei Raicu în cadrul unei înregistrări făcută în Londra să își întâlnească sufletul pereche.

Citește și: Cum arată Andreea Raicu nemachiată

Andreea Raicu s-a despărțit de iubit înainte de ziua ei de naștere

Chiar de ziua ei, Andreea Raicu a fost dată de gol de prieteni că ea și bărbatul misterios care apărea în pozele sale nu mai formează un cuplu. Toate astea, după ce Cătălin Măruță a tachinat-o pe sărbătorită și a întrebat-o ba dacă a primit flori de la el, ba, cadouri. De fiecare dată, fosta prezentatore TV nu răspundea la întrebare și avea zâmbetul pe buze.

“Ai primit flori și de la el? Spune-mi, ți-a făcut cadou? Lasă-mă cu noul birou și multe flori! Eu te întreb dacă ai primit de la el! Ca să auzi și să-mi răspunzi, zi-mi! Zi-mi, te rog.”, a afirmat Cătălin Măruță.

Prezentatorul TV i-a oferit Andreei Raicu un buchet de flori superb și un tort raw vegan. Tot astăzi, sărbătorita și-a lansat un nou proiect de care e tare mândră.

“Uite, gura leului! Am primit multe flori. Foarte multe flori, mai ales în noul birou. Dar de ce urli, crezi că nu aud? Aoleu, ce e acolo? Aaa, raw vegan!”, a spus Andreea Raicu în cadrul emisiunii “La Măruță”.

Surprize în direct pentru Andreea Raicu

Laura Cosoi, Malvina Cservenschi și Iulia Vântur au felicitat-o pe Andreea Raicu pentru ziua ei de naștere prin intermediul unor filmări emoționante.

“(…). La mulți ani, Andreea, îți doresc o zi minunată! Să ai o călătorie frumoasă în continuare. Te pup de aici, din India. Și îți trimit toată dragostea. Știu că e o țară care ție îți place foarte tare, în care tu ai avut parte de multe transformări și îmi doresc ca următoarea ta călătorie să fia una la fel de interesantă. (…)”, a spus Iulia Vântur.

“(…). Îți doresc din tot sufletul meu să fii sănătoasă, să iubești și să fii iubită și să îți găsești sufletul pereche”, a mărturisit Malvina Cservenschi.

Acest detaliu important din viața amoroasă a fostei prezentatoare TV a ieșit la iveală la o lună după ce carismaticul moderator de la Pro TV a provocat-o la o discuție despre nuntă.

Citește și: Andreea Raicu face nuntă?! Cătălin Măruță a dat-o de gol, iar reacția ei e savuroasă

Andreea Raicu, dorințele arzătoare de ziua ei

“Eram sigură, eram sigură că o să ajungem la asta. (…). Cel mai tare lucru îmi doresc: să am în continuare energie și să fiu deschisă pentru tot ce are să îmi ofere existența, pentru că sunt convinsă că are să îmi ofere foarte multe.”, a mai spus Andreea Raicu.

Citește și: Andreea Raicu, cu cearcănele cât pumnul în timpul primei apariții la TV după ce a ajuns la spital

Andreea Raicu este fostă prezentatoare TV

Citește și: Andreea Raicu, marcată de cuvintele tatălui ei:”I-a spus mamei că nu o să se aleagă nimic de mine”

Andreea Raicu s-a născut pe 18 iulie 1977 în București și este o vedetă de televiziune din România. Ea a debutat ca model și a câștigat câteva concursuri importante de modelling. Ulterior, ea a pășit în lumea televiziunii, unde a prezentat mai multe emisiuni, printre care se numără: “Big Brother” și “Megastar”. În prezent, ea este percepută ca un “fashion icon”, un promotor al stilulul și bunului gust în vestimentație.