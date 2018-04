Andreea Spătaru este aproape de a aduce pe lume cel de-al doilea copil al ei. Ea a făcut anunțul pe Instagram. Fosta asistentă tv are o fetiță de nouă ani, Maria Sofia. Vedeta s-a retras din lumina reflectoarelor după ce a adus-o pe lume pe fetiță.

”andreea_spataruu#deliverybaby #newbaby #babynumber2 #todayistheday” este marele anunț al Andreei, deasupra unei poze în care se vede clar că nu mai are mult de așteptat până când va naște.

Prietenii s-au grăbit s-o felicite, unii fiind surprinși de faptul că nu au descoperit decât acum că este însărcinată.

”Ce avem noi aici in burtica? Felicitarii”, ”danavaaaaaaaaai!!! felicitaaaari!”, ”Felicitari !!!”, ”Felicitari!!! Nastere usoara”, ”Nastere usoara si recuperare rapida. Felicitari Andreea. Te pup!”, sunt reacțiile fanilor Andreei.

S-a retras din lumea modei după ce a născut

Andreea Spătaru făcea furori la începutul anilor 2000, dar s-a retras din lumina reflectoarelor imediat după ce a devenit mămică. Dat fiind faptul că Andreei i-a plăcut enorm să fotografieze, în diferite ipostaze, toată lumea a crezut că fiica ei îi va călca pe urme. Spre disperarea blondei, Maria-Sofia, acum în vârstă de 9 ani, este total opusului ei. ”De mică a fost așa. Nu putem să face o poză amândouă că nu are stare. E mereu pe fugă, este agitată, zici că o aleargă cineva. Când reușesc să o pun într-un loc, o apucă ba scărpinatul, ba nu-i convine ceva, ba se plictisește. Sunt sigură că nu o să o transform niciodată într-un fotomodel. Am încercat să o dau la balet, dar nicio șansă. Ea are alte preocupări, uite poftim”, dezvăluia Andreea.

A fost prima asistentă la ”Neatza cu Răzvan și Dani”!

Andreea Spătaru a fost prima asistentă a emisiunii „Neatza cu Răzvan şi Dani”. Acum, vedeta este foarte schimbată faţă de cum era în urmă cu mulţi ani, când nu lipsea niciodată din presa mondenă. Este mămica responsabilă şi o soţie iubitoare pentru Sorin Marica.